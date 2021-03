金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小

第78屆金球獎於香港時間今早(1日)舉行 ,趙婷(Chloé Zhao)憑《浪跡天地(Nomadland) 》奪得本屆金球獎最佳導演獎,為首位奪得最佳導演的華人女導演,亦是繼芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)後,首位金球獎女性「最佳導演」。

《浪跡天地(Nomadland) 》大陸譯《無依之地》、台灣譯《游牧人生》。

趙婷現年38歲,是內地知名女星宋丹丹的繼女,父親是知名國企首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉 。趙生於北京,曾留學英、美,接受西方教育。她中學時期於倫敦就學,大學時期在美國學習政治學,後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

趙婷曾以《再生騎士》(The Rider)揚名荷里活,並在第70屆康城影展上獲得藝術電影獎。她執導的《浪跡天地》 於去年發行,並大受好評,在威尼斯電影節上奪得金獅獎。,更被讚揚為「新一代的美國電影」。而今她亦是漫威(Marvel)2021年底大片《永恆族》(Eternals)的導演。

《浪跡天地》由法蘭絲麥杜曼 (Frances McDormand)領銜主演,劇中女主角是一位因所住的一座企業小鎮經濟崩垮,失去一切,決定在美國中西部踏上流浪旅程的中年婦女。女主角後半生四處旅行「做散工」、以露營車為居,過程中結識了不少朋友,而自由自在的生活亦讓她重新體會人生及自由的意義。《浪跡天地》早前已橫掃電影業多個獎項,而在本屆金球獎亦奪得「最佳劇情片」獎項。

因疫情關係,趙婷在線上領獎並致謝辭。

本屆金球獎是歷年來最多女性角逐「最佳導演」的一次,除了執導《浪跡天地》、本次奪得殊榮的趙婷,還有執導《超犀女王》(Promising Young Woman )的艾美露芬奈爾(Emerald Fennell)和執導《邁阿密的一夜》(One Night in Miami )的雷珍娜京(Regina King)。趙婷本次亦成功擊敗執導《曼克》(Mank )的大衛芬查(David Fincher)和執導《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7 )的艾朗索堅(Aaron Sorkin)等男導演得獎。

趙婷亦是繼李安憑《臥虎藏龍》及《斷背山》(Brokeback Mountain)奪得金球獎後,第二位獲得金球獎的華人。

