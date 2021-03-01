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金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小

即時中國 14:39 2021/03/01

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第78屆金球獎於香港時間今早（1日）舉行 ，趙婷（Chloé Zhao）憑《浪跡天地（Nomadland） 》奪得本屆金球獎最佳導演獎，為首位奪得最佳導演的華人女導演，亦是繼芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）後，首位金球獎女性「最佳導演」。

《浪跡天地（Nomadland） 》大陸譯《無依之地》、台灣譯《游牧人生》。

趙婷現年38歲，是內地知名女星宋丹丹的繼女，父親是知名國企首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉 。趙生於北京，曾留學英、美，接受西方教育。她中學時期於倫敦就學，大學時期在美國學習政治學，後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

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趙婷曾以《再生騎士》（The Rider）揚名荷里活，並在第70屆康城影展上獲得藝術電影獎。她執導的《浪跡天地》 於去年發行，並大受好評，在威尼斯電影節上奪得金獅獎。，更被讚揚為「新一代的美國電影」。而今她亦是漫威（Marvel）2021年底大片《永恆族》（Eternals）的導演。

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《浪跡天地》由法蘭絲麥杜曼 （Frances McDormand）領銜主演，劇中女主角是一位因所住的一座企業小鎮經濟崩垮，失去一切，決定在美國中西部踏上流浪旅程的中年婦女。女主角後半生四處旅行「做散工」、以露營車為居，過程中結識了不少朋友，而自由自在的生活亦讓她重新體會人生及自由的意義。《浪跡天地》早前已橫掃電影業多個獎項，而在本屆金球獎亦奪得「最佳劇情片」獎項。

因疫情關係，趙婷在線上領獎並致謝辭。

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本屆金球獎是歷年來最多女性角逐「最佳導演」的一次，除了執導《浪跡天地》、本次奪得殊榮的趙婷，還有執導《超犀女王》（Promising Young Woman ）的艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）和執導《邁阿密的一夜》（One Night in Miami ）的雷珍娜京（Regina King）。趙婷本次亦成功擊敗執導《曼克》（Mank ）的大衛芬查（David Fincher）和執導《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7 ）的艾朗索堅（Aaron Sorkin）等男導演得獎。

趙婷亦是繼李安憑《臥虎藏龍》及《斷背山》（Brokeback Mountain）奪得金球獎後，第二位獲得金球獎的華人。

責任編輯：黃良潤

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