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工信部稱中國用「土」價賣「稀」貨 A股稀土板塊走高

經濟脈搏 15:20 2021/03/01

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中美科技激戰正酣，中國日前發布《稀土管理條例（征求意見稿）》，有觀點指這是為對抗美國。工信部表示，發布此條例是對一些問題進行規範，中國稀土沒賣出「稀」價，而是「土」價，是因為惡性競爭、競相壓價令寶貴資源被浪費。受消息帶動，A股三大指數集體高開，稀土板塊漲幅居前。

A股、港股稀土板塊雙雙大漲

工信部部長肖亞慶今日在國新辦記者會上被問及，《稀土管理條例（征求意見稿）》是否為對抗美國、會否減少稀土出口。肖亞慶表示，此條例主要根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及對實際發展中存在的問題進行規範。規範目的是讓市場在配置資源中起決定性作用。

肖亞慶表示，中國是稀土大國，資源量最多，出口也最多。首先有一個現象值得關注，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，令寶貴資源被浪費。

他還指出，中國稀土生產企業確實存在環保問題，企業使勁採、挖、煉。而且存在無序的開採、資源的浪費，有的只採最富裕的那塊，中國話叫「挖白菜心」，把最好的採走了，資源綜合利用效率很差。此外，稀土發展低水平重複非常多，而高水平的稀土產品較少，這樣不利於技術創新和科技進步。這方面應向日企學習，在稀土高端化方面做工作。

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機

受工信部對稀土行業表態等因素影響，A股、港股稀土板塊雙雙大漲。A股方面，截至收市，北方稀土（滬：600111）升10%，報22.76；盛和資源（滬：600392）升7.95%，報23.75；包鋼股份（滬：600010）升近10%，報1.69；格林美（深：002340）升近10%，報8.26。

港股中國稀土（00769）午後漲超20%，收報0.99。

責任編輯：尹航

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