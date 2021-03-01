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吳孟達傳內地有遺作未上映  情節像《智能叛變》

社會熱點 18:46 2021/03/01

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吳孟達傳內地有遺作未上映  情節似《智能叛變》

香港演員吳孟達因肝癌周六（27日）病逝，享年70年歲。吳孟達從影逾40年，有內地媒體發現，他最後的一部作品，有可能是2019年開機拍攝的內地科幻片《天逆騎士‧變體》，但這部作品疑因疫情打亂計劃，至今未排期上映。

報道指，這部叫《天逆騎士·變體》的內地科幻片，講述2150年人工智能程式變異，擁有了自主意識，對人類開始了清除計劃。倖存的人類為了自由，紛紛拿起簡陋的武器，與智慧型機器人軍隊展開了殊死戰鬥。

吳孟達逝世人民日報悼念：論愛國他是主角

吳孟達險推掉《流浪地球》 因不信中國寫出這般好劇本（組圖）

這些情節如屬實，與2004年美國科幻片《智能叛變（I, Robot）》，頗有幾分相似。

翻查資料，《天逆騎士·變體》早在2019年7月於寧夏開鏡，主要演員包括香港藝人譚耀文等；據稱，電影海報上雖有吳孟達的名字，但因他屬客串性質，因此未有在開鏡儀式亮相。

傳客串演《天逆騎士·變體》

有報道指，該片因疫情影響了上映計劃，而自開鏡後，電影就未有再發布最近消息，也沒有展示真正劇照；目前內地網絡流傳的，只是概念圖，因此未知吳孟達最終飾演了什麼角色、甚至是否真的落實參演。

另外，內地藝人王寶強發文哀悼吳孟達醫生讓醉心演藝工作，一直未有言休，近年他的演藝重心都放在中國，拍攝過多部作品，例如破票房紀錄的《流浪地球》、還有去世前也在《王牌對王牌》中宣傳與王寶強合作的《少林寺之得寶傳奇》。

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責任編輯：鄧國強

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