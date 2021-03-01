甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

首位勇奪金球獎最佳導演獎的華人女導演趙婷甫獲殊榮，即成傳媒關注焦點；由於其繼母是知名演員宋丹丹，其家庭狀況備受關注。本日（1日）其母宋丹丹發文祝賀女兒獲獎；而早前有傳趙婷父母是億萬富豪，其本人日前亦已公開澄清。

報道指，宋丹丹在繼女獲獎後即發微博祝賀。賀文交代趙的成長背景，指趙婷從一個不懂英文的中國女孩，16歲出國求學，選擇了不被父母看好的道路，到而今在「人家的主場」獲肯定，認為其故事是對中國無數兒童的激勵。

▼ 點擊圖片放大 +2

金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小

王祖賢用這張舊照悼吳孟達 嘆「兩人已不在」

至於早前有傳趙婷父母是「億萬富豪 」，趙婷日前受訪時則回應相關事件稱，指父親從來不是「億萬富豪 」，家裡亦沒有人是「億萬富豪 」，稱「全部都是假新聞」。她更反指如果傳聞屬實，她「希望他們能替我付清大學貸款或房產抵押 」。

雖然網絡上流傳著趙婷生父趙玉吉是億萬富翁的傳聞，然而關於趙玉吉的具體財務狀況，外界實際上所知甚少，亦未得可靠消息證實。內地娛樂媒體早年曾報道，宋丹丹參與綜藝節目時，曾在其家中取景，該居所因而曝光。報道指，該處是一棟名為「北京釣魚台7號院」的千萬豪宅 ，當時該物業樓價估值為每平方12萬元人民幣。

吳孟達傳內地有遺作未上映 情節似《智能叛變》

吳孟達逝世人民日報悼念：論愛國他是主角

然而據台媒報道，趙婷曾在缺錢情況下，用不到10萬美金的成本，完成了電影《再生騎士》（The Rider） 的拍攝，並因而揚名荷里活；而即時面臨資金短缺，趙婷亦未曾向父母求助 。

趙婷的父親趙玉吉是內地商界名人，曾任知名國企北京鋼鐵公司總經理以及副董事長，現任北京博約投資管理有限公司董事長。而她的繼母是內地著名喜劇女星宋丹丹。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁