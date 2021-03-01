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國產C919客機首架年底交付東航 將飛這些航線

經濟脈搏 17:42 2021/03/01

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國產C919客機首架年底交付東航 將飛這些航線

國產C919大型客機製造計劃有突破進展，中央電視及人民日報網站台報道，C919生產商中國商飛公司周一（1日）與東方航空集團 （0670） 正式簽署銷售合約，由東航購入5架C919客機、供中短航線使用；其中，首架今年底交付。此為C919完成研製後，簽署的第一份銷售合約。

報道指，東方航空集團有限公司與中國商飛周一簽署購機合同，首批引進5架中國國產大飛機C919。

據報道，這是C919在全球的首個正式購機合同，東方航空成爲全球首家運營C919大型客機的航空公司。

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據雙方簽署的合同，爭取年內交付首架，將以上海爲主要基地，投入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

中國商飛C919客機是中國自主研發的大型噴氣式民用飛機，座級158至168座，航程4,075至5,555公里。2016年12月25日送交試飛中心；2017年4月，高速滑行試驗完成；2017年5月5日在上海浦東國際機場順利完成首飛。

東航一口氣買了5架C919

據報道，在C919研製過程中，東航深度參與其中，C919首個機組由東方航空培養提供、C919首飛伴飛任務由東方航空承擔。

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按照計劃，C919將在2022年正式投入商用，量產初期每年産量爲約150架。

在2020年11月，據中國商飛公司副總經理透露，當時C919大型客機已獲得28家客戶815架訂單，6架試飛飛機正在開展取證試飛工作。

外媒指，中國商飛C919客機能否打破、或在什麼程度打破美國波音（Boeing）、歐洲空中巴士（Airbus）在全球飛機市場的壟斷地位，尚待觀察。

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責任編輯：鄧國強

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