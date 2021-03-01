  • 23°C
香港時間 : 2021301日 (一) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肛門驗新冠人們喊怕怕　日盼中國豁免日本人

社會熱點 19:38 2021/03/01

分享：

肛門驗新冠人們喊怕怕　日盼中國豁免日本人

內地採取肛門拭子方式檢測新冠病毒，引發許多討論。日媒報道，入境中國的日本人向日本大使館反映，從肛門採集檢體的「肛篩」方式，造成心理上很大痛苦。日本政府已向中國方面表達希望排除日本人。

日本時事通信社報道，日本內閣官房長官加藤勝信周一（1日）在記者會上說，部分前往中國的日本人，被中國當局用「肛篩」方式進行新冠病毒篩檢。

由於這些日本人向日本駐中國大使館反映，「肛篩」造成心理上很大的痛苦，日本政府已向中國外交部及北京市相關單位表明，希望能將日本人排除在「肛篩」適用對象外。

日民反映：造成心理很大痛苦

加藤表示，雖然中國只對集體隔離對象人員及部分入境人士，採用「肛篩」方式採集檢體，但到目前為止不清楚多少日本人被「肛篩」。

加藤說，中國方面尚未回覆將變更採檢方式，因此，日本政府會持續籲請中方，將日本人排除適用「肛篩」。他說，除了中國，目前並沒有其他國家採用「肛篩」的採檢方式。

外交部：中國從未要求美國外交官做肛拭子檢測

內地肛拭子採樣惹議 市民親述「有點難為情」

產經新聞報道，中國要求所有入境人士必須接受篩檢，本來採檢方式是從鼻子或喉嚨採集檢體，但從一月起部分改為從肛門採集檢體。

另外，美媒《華盛頓郵報》此前報道，中國在採取肛門拭子檢測後，部分一些海外入境者也被列入必須篩檢的對象，其中包括美國外交官，引起爭議。對此，中國外交部澄清，此前的事件是「弄錯了」，並保證外交人員豁免肛拭子檢測，而美方已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

康希諾新冠疫苗有效率逾65%　內地申請上市獲受理
2021/02/24
康希諾新冠疫苗有效率逾65%　內地申請上市獲受理
【中美角力】一個因素 美沒中國無法廣泛接種新冠疫苗？（第二版）
今日
【中美角力】一個因素 美沒中國無法廣泛接種新冠疫苗？（第二版）
【新冠疫苗】內地附條件批准康希諾、國藥中生武漢所疫苗上市
2021/02/26
【新冠疫苗】內地附條件批准康希諾、國藥中生武漢所疫苗上市
美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？
2021/02/25
美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？
拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機
2021/02/25
拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機
疫情 外交 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 中國大使館 中國 日本 北京 美國

下一篇文章

吳孟達傳內地有遺作未上映 情節像《智能叛變》
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【初五習俗】初五迎財神要做好4件事 還有兩禁忌
【初五習俗】初五迎財神要做好4件事 還有兩禁忌
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
聲優茅野愛衣除夕參拜靖國神社 內地網民憤怒（組圖）
聲優茅野愛衣除夕參拜靖國神社 內地網民憤怒（組圖）
馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性
馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性
農村大叔入城娶老婆？專家倡新招解剩男問題
農村大叔入城娶老婆？專家倡新招解剩男問題
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞