  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (二) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國將發表《美國侵犯人權報告》 一口氣列「6宗罪」

國情動向 11:58 2021/03/02

分享：

中國將發表《美國侵犯人權報告》 一口氣列「6宗罪」

新華社報道，中國國務院新聞辦公室，會於近期發表《2020年美國侵犯人權報告》，揭露美國侵犯人權的狀況。報告全文約1.5萬字，除序言外會分為6大部分，分別為「疫情嚴重失控釀成人間悲劇」、「美式民主失序引發政治亂象」、「種族歧視惡化少數族裔處境」、「社會持續動盪威脅公眾安全」、「貧富日益分化加劇社會不公」、「踐踏國際規則造成人道災難」。

新冠肺炎疫情全球肆虐，對人類生命安全構成重大威脅。《2020年美國侵犯人權報告》指出，美國政府應對疫情任性妄為導致失控，美國人口不足世界總人口的5%，但其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%，死亡病例數佔全球總數的近20%，超過50萬美國民眾失去了寶貴的生命。

報告稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」

特朗普陰魂不散 拜登上台繼續煩

報告亦顯示，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻佔被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被警察殺死的概率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。

報告指出，美國槍支交易和槍擊事件創歷史新高，人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過41,500人死於槍擊，平均每天達110多人，全國共發生592起大規模槍擊事件，平均每天超過1.6起。

陸克文：中美角力Make or Break 全球步危險十年

塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統8度去信中國覓疫苗

報告強調，美國貧富差距加速擴大，底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。

報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

拜登說減少依賴中國 華爾街卻增在華投資

大師指點拜登迷津：應做一事解中美貿易死結

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 人權 疫情 歧視 中美關係 中國國務院 中國 美國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

高鐵要修到台灣島？國台辦旗下新聞網：我們認真的

下一篇文章

英國《衛報》涉疆報道 被中使館駁斥「歪曲歷史」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？