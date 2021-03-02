  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (二) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英媒稱中國接種疫苗慢 中國專家：速度是英國2.5倍

社會熱點 10:05 2021/03/02

分享：

各國新冠疫苗接種持續進行中。有英媒指疫情受控降低了部分民眾接種的動力，中國目前的接種率低於群體免疫所需水平，環球時報引述專家稱，中國接種速度已是英國的2.5倍。另外，國家衛健委專家鍾南山表示，在今年6月，中國接種率計劃達到40%。

中國疫苗接種無須刻意加快

據《環球時報》報道，有英媒稱「中國接種工作進展緩慢」，指國內疫情受控降低了部分民眾接種的動力，中國目前的接種率低於形成群體免疫所需的水平，令人擔憂對國際旅行的限制將持續至明年。

一位不具名的中國免疫衛生專家表示，他無法同意中國疫苗接種工作慢的說法。他表示，截至2月9日，中國國內已接種了4,050萬劑疫苗，速度已非常快，僅次於美國的約6,000萬劑，居於世界第二位，是人口數量差不多的印度的4倍，是排在第3名的英國的2.5倍。

他表示，中國保持當前的接種速度即可，無須刻意加快。「因為我國目前既沒有疫情大規模蔓延，隨著氣候轉暖，疫情也會更加容易控制。與此同時，現在疫苗還處在緊急使用階段，還有進一步升級、優化的空間，保護期也尚不確定。」他認為，中國當務之急是對已有疫苗進行評估，加速優化、升級疫苗，選取最好的品種加速生產儲備，在冬季新冠疫情可能發生前實行集中接種，以發揮規模化免疫的效應，避免浪費「子彈」。

料至6月 內地疫苗接種率達40%

鍾南山周一（1日）在一個論壇上表示，今年6月，中國的新冠疫苗接種率計劃達到40%。他說，「群體免疫不能通過讓大量的人患病來實現，我們必須要以科學為基準，通過疫苗接種來達成這樣的目標。」

鍾南山又指，全球的群體免疫需要至少2至3年時間，甚至更長。從全球來看，以色列接種疫苗的人數占總人口的比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%，但中國僅為3.56%。

親打中國科興疫苗還未夠 印尼出郵票紀念總統接種

【中美角力】一個因素 美沒中國無法廣泛接種新冠疫苗？

康希諾疫苗1針保護力達半年 打加強劑免疫反應增20倍

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 環球時報 英國 以色列 鍾南山 人口

下一篇文章

王祖賢用這張舊照悼吳孟達 嘆「兩人已不在」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

聲優茅野愛衣除夕參拜靖國神社 內地網民憤怒（組圖）
聲優茅野愛衣除夕參拜靖國神社 內地網民憤怒（組圖）
農村大叔入城娶老婆？專家倡新招解剩男問題
農村大叔入城娶老婆？專家倡新招解剩男問題
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性
馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性
【初五習俗】初五迎財神要做好4件事 還有兩禁忌
【初五習俗】初五迎財神要做好4件事 還有兩禁忌