英媒稱中國接種疫苗慢 中國專家：速度是英國2.5倍

各國新冠疫苗接種持續進行中。有英媒指疫情受控降低了部分民眾接種的動力，中國目前的接種率低於群體免疫所需水平，環球時報引述專家稱，中國接種速度已是英國的2.5倍。另外，國家衛健委專家鍾南山表示，在今年6月，中國接種率計劃達到40%。

中國疫苗接種無須刻意加快

據《環球時報》報道，有英媒稱「中國接種工作進展緩慢」，指國內疫情受控降低了部分民眾接種的動力，中國目前的接種率低於形成群體免疫所需的水平，令人擔憂對國際旅行的限制將持續至明年。

一位不具名的中國免疫衛生專家表示，他無法同意中國疫苗接種工作慢的說法。他表示，截至2月9日，中國國內已接種了4,050萬劑疫苗，速度已非常快，僅次於美國的約6,000萬劑，居於世界第二位，是人口數量差不多的印度的4倍，是排在第3名的英國的2.5倍。

他表示，中國保持當前的接種速度即可，無須刻意加快。「因為我國目前既沒有疫情大規模蔓延，隨著氣候轉暖，疫情也會更加容易控制。與此同時，現在疫苗還處在緊急使用階段，還有進一步升級、優化的空間，保護期也尚不確定。」他認為，中國當務之急是對已有疫苗進行評估，加速優化、升級疫苗，選取最好的品種加速生產儲備，在冬季新冠疫情可能發生前實行集中接種，以發揮規模化免疫的效應，避免浪費「子彈」。

料至6月 內地疫苗接種率達40%

鍾南山周一（1日）在一個論壇上表示，今年6月，中國的新冠疫苗接種率計劃達到40%。他說，「群體免疫不能通過讓大量的人患病來實現，我們必須要以科學為基準，通過疫苗接種來達成這樣的目標。」

鍾南山又指，全球的群體免疫需要至少2至3年時間，甚至更長。從全球來看，以色列接種疫苗的人數占總人口的比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%，但中國僅為3.56%。

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責任編輯：尹航

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