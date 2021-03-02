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【中美科技戰】美AI國安委員會：大學要防中國竊敏感技術 京曾這樣說

國情動向 10:54 2021/03/02

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中美科技角力持續，美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）警告，未來10年中國有機會超越美國，成為AI創新中心；又批評中國盜取數據，建議美國的大學採取措施，防止敏感技術被中國軍方竊取。

中國外交部去年曾表示，中國的科技成就一不靠偷，二不靠搶，強調中美加強科技交流與合作，符合雙方共同利益，批評美方個別官員打著國家安全的旗號，渲染炮製所謂中方「竊取」美方科研成果別有用心，促摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念。

據美國之音報道，NSCAI周一（3月1日）投票通過，並向美國國會提交年度最終建議報告。

該委員會主席、Google前首席執行官施密特（Eric Sc​​hmidt）表示，報告主要目的是建議美國政府應該如何負責任地使用其技術，來保護美國人民和利益。要贏得技術競爭，建議美國政府必須採取行動，促進創新，提高國家競爭力；並且在應對來自中國的更大戰略競爭中，保護美國的關鍵優勢。

中國是AI強大競爭對手 未來10年或超越美國

報告長達756頁，當中警告，中國在人工智能領域成為一個強大的競爭對手，並且擁有挑戰美國技術領導地位、軍事優勢和更廣泛世界地位的實力、人才和雄心。中國在AI部分應用層面已取得領先，未來10年可能會超越美國，成為AI領域的世界領導者，強調美國必須在AI競爭中勝出。

報告認為，AI發展和進步，正加深網絡攻擊和散佈虛假信息構成的威脅，指俄羅斯、中國和其他國家和非國家行為者，利用網絡攻擊及虛假訊息活動，滲透美國社會、竊取數據並干涉美國的民主程序。

報告建議，美國大學和研究機構必須採取措施，防止敏感技術被中國軍方竊取。並應要求大學和研究機構更多披露研究經費和夥伴關係信息；還應建立一個關於個人和實體的數據庫，以便能夠提前警示風險。值得注意，美國正推進對至少5名中國籍研究人員的訴訟，這些人被控簽證欺詐，沒披露與中國軍方的關係。

此外，施密特強調，要打贏與中國在人工智能領域的競爭，美國必須有這方面的優秀人才。報告建議，美國需建立全新的人才管道；建立新的數字軍事訓練學院，以及民用國家儲備力量。同時通過改善理工科（STEM）教育體系，以及接納和留住高技能移民的制度，來贏得國際人才競爭。

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」

【科技戰】工信部曝十四五芯片戰略 推5招強調國際合作（第三版）

責任編輯：林佩怡

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