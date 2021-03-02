【中美角力】抗「不公平貿易」 戴琦：中國審查制度是貿易壁壘

美國東岸時間周一（1日），美國總統拜登（Joe Biden）提名的貿易代表候選人戴琦（Katherine Tai）稱，她將致力對抗中國「不公平貿易」和經濟舉措，並將中國的審查制度視為貿易壁壘。

此外，美國貿易代表署（USTR）周一亦公布提交國會的拜登政府貿易政策報告，當中也提到美國將全面應對中國不公平貿易，以及用一切可行方法，對抗中國在新疆地區「強迫勞動」的行為。

路透社報導，戴琦上周出席美國聯邦參議院財政委員會提名聽證會後，本周一以書面回覆參議員提問時指，她將尋求用中美「第一階段貿易協議」中的執法磋商程序，確保美國的知識產權受到保護。

拜登說要減少依賴中國 但華爾街卻計劃增加在華投資（第二版）

中歐地理標志協定今生效 利好中國農產品開拓歐洲市場

戴琦稱，她願意探索包括雙邊會談等選項，以應對中國「不公平」貿易和經濟舉措；又指若會談未見成效，將「毫不猶豫」採取行動。然而她並未詳述會採取哪些行動。

她又表示，中國在包括雲端運算領域等方面的市場準入限制，讓美企在中國市場缺乏競爭力，她將竭力應對此問題。另外，她又向參議員稱，中國政府的審查政策同樣不利美企，一旦她獲任命，願意與國會議員合作「發展貿易政策，將審查制度當作貿易壁壘來處理」。

報道指，當被問到會如何處理前總統特朗普以「301條款」，對部分中國商品加徵關稅的措施，以及即將到期的關稅豁免時，戴琦表示將「確保這些關稅在回應中國舉措上恰如其分，並將美國企業、勞工及消費者受到的衝擊納入考量」。

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

知識庫：一分鐘看懂301條款

參議院財政委員會本月3日（三）將表決戴琦人事案。一名國會幕僚向路透社透露，戴琦的人事表決料將獲通過。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁