英國《衛報》涉疆報道 被中使館駁斥「歪曲歷史」

除英國廣播公司(BBC)外,《衛報》近日也捲入風波。中使館致函《衛報》指,一篇報道中的被採訪者談及所謂「東突厥斯坦共和國」為「歷史上存在的國家」,是對中國新疆歷史的歪曲與否定,中方表示強烈不滿和堅決反對。

稍早前,《衛報》還因在一則航空事故的報道中,錯用中國國航的圖片,被中方要求更正。

中使館:不存在所謂「東突厥斯坦國」

《衛報》2月22日刊出題為《中國維吾爾族流亡人士領袖稱「後繼無人」》的報道(附報道鏈接),其中提及吉爾吉斯的維吾爾族人選舉出的首領Dzhigit-beshchi,這一職位在族群中承擔解決爭端、婚喪嫁娶等要職。文中的被採訪者還提到,在中國的維吾爾族人受到惡劣對待(「I was 23 when my family and I moved to Kyrgyzstan, because Uighurs in China were treated badly. 」)。

中國駐英國大使館致函指,相關歷史和事實是,在中國歷史上,新疆地區從來不存在所謂「東突厥斯坦」。突厥是6世紀中葉興起於阿爾泰山地區的一個游牧部落,於552年消滅柔然汗國,建立突厥汗國。583年,突厥汗國以阿爾泰山為界,分為東、西兩大勢力。630年,唐朝發兵擊敗東突厥汗國。657年,唐朝聯合回紇滅西突厥汗國,中央政權完全統一西域。

英國《衛報》報歐美航空事故 移花接木用中國國航相

中國初一零時零分封殺BBC 中英捲外交風波

中國駐英公使約見BBC管理層 就涉疆報道提嚴正交涉

中使館:「東突厥斯坦」論調企圖分裂中國

682年,安置在北方的東突厥部眾反叛唐朝,一度建立了後突厥汗國政權。744年,唐朝與漠北回紇、葛邏祿等聯手平定了後突厥汗國。回紇首領骨力裴羅因功被冊封為懷仁可汗,在漠北建立回紇汗國。突厥作為中國古代的一個游牧民族,也隨著汗國的消亡於8世紀中後期解體,並在西遷中亞西亞過程中與當地部族融合,形成多個新的民族,新的民族與古突厥民族有本質區別。從此,突厥在中國北方退出歷史舞台。

中國歷史上也從來沒有把新疆稱為「東突厥斯坦」,更不存在所謂的「東突厥斯坦國」。

19世紀末20世紀初,「泛突厥主義」「泛伊斯蘭主義」思潮傳入新疆以後,境內外分裂勢力將這個地理名詞政治化,將其內涵擴大化,鼓噪所有使用突厥語族語言和信奉伊斯蘭教的民族聯合起來,組成政教合一的「東突厥斯坦國」。所謂的「東突厥斯坦」論調,成為境內外民族分裂勢力、國外反華勢力企圖分裂中國、肢解中國的政治工具和行動綱領。

中方表示,希望《衛報》本著正視歷史、尊重事實和對讀者負責的態度,客觀、公正、平衡看待和報道新疆問題,不為分離主義勢力站台。

中英緊張蔓延媒體 趙立堅:BBC不應成為「唱衰廣播公司」

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」 促公開道歉

