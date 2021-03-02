【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

中國銀保監會主席郭樹清周二（3月2日）表示，房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，金融化、泡沫化傾向還比較強，又指很多人買樓不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險，強調必須積極穩妥促進房地產市場平穩健康發展。

郭樹清在國新辦記者會上，提出把防範風險作為金融業的永恆主題，要強化反壟斷和防止資本無序擴張。 很多 支持實體經濟 政策會延續下去，但估計貸款利率會回升，但整體而言，利率還是比較低的。 他並回應有關房地產、外資流入、不良貸款等問題。

針對房地產問題，他認為金融化、泡沫化傾向還比較強，但去年投向房地產的貸款增速，首次降到平均貸款增速之下，這個成績來之不易。他相信，房地產問題會逐步得到好轉，各城市「一城一策」推出房地產綜合調控舉措，目的是實現穩地價、穩房價、穩預期，逐步把房地產的問題解決好。

對於「灰犀牛」，他指出很多人買樓不是為了居住，而是為了投資或者投機，「這是很危險的，因為持有那麼多房產，將來這個市場要是下來的話，個人財產就會有很大的損失，貸款還不上，銀行也收不回貸款、本金和利息，經濟生活就發生很大的混亂」。

憂歐美金融市場泡沫破裂

郭樹清又擔憂國外金融市場泡沫會破裂。他指出，歐美發達國家、疫情嚴重國家等，都採取積極財政政策和極度寬鬆的貨幣政策，但但力度、後果或要考慮更多一些，因為還產生一些副作用，而這些副作用已經逐步顯現。

他指出，歐美發達國家金融市場高位運行，和實體經濟嚴重背道而馳。金融市場應該反映實體經濟的狀況，如果和實體經濟差別太大，就會產生問題，遲早會被迫調整，「所以我們很擔心金融市場，特別國外金融資產泡沫哪一天會破裂」。

他又稱，流動性增加以後，外國資本流入中國數量會明顯增加，因中國經濟目前恢復性增長，資產價格有很大的吸引力，和其他國家相比利差比較大，外國資本流入是必然，但目前規模和速度還是在可控範圍內。當局正研究怎麼採取更有效辦法，一方面鼓勵資本要素跨境流動，越來越開放，另一方面又不能造成國內金融市場太大的波動。

今明兩年不良貸款處置規模或加大

不良貸款問題方面，郭樹清指出，疫情發生後一些企業生產活動處於不正常狀態，還款面臨一些困難，所以不良貸款上升是必然趨勢。去年已經開始加大不良貸款處置力度，全年處置不良資產3.02萬億，今年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續到明年，因為有的貸款期限比較長。但有信心、有能力把不良資產處置處理好。要加大力度、穩中求進，保證在經濟和銀行金融體系的可承受範圍內。

至於銀保監在今年「十四五」開局之年的工作，郭樹清提以下6大重點：

一、完善金融有效支持實體經濟的體制機制，更加精準支持科技自立自強、先進製造、民營企業、小微企業、鄉村振興、綠色發展等重點領域 二、深化金融供給側結構性改革，牢固樹立「以客戶為中心、以市場為導向」的理念，培育發展更多專業化特色化金融機構，進一步開發符合人民群眾需要的銀行產品，規範發展第三支柱養老保險等保險服務 三、把防範風險作為金融業的永恆主題，毫不鬆懈地監控和化解各類金融風險，強化金融法治，完善長效機制 四、維護公平競爭的市場環境，強化反壟斷和防止資本無序擴張，確保金融創新在審慎監管前提下進行 五、實施更深層次的金融市場和機構改革，推進更高水平的金融開放，暢通要素循環，激發市場活力 六、持之以恆全面從嚴治黨，深入開展金融反腐敗鬥爭，加強內部管理和自身建設，打造忠誠乾淨擔當的監管鐵軍

責任編輯：林佩怡