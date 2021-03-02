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高鐵要修到台灣島？國台辦旗下新聞網：我們認真的

國情動向 12:16 2021/03/02

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高鐵要修到台灣島？國台辦旗下新聞網：我們認真的

中國政府近日發出交通規劃綱要文件，顯示計劃把全國綜合立體交通網覆蓋至台灣，有「福州至台北」這樣一條支線。把交通基建修到台灣的規劃引起網民注意後，國台辦旗下新聞網站《中國台灣網》表示，中國搞基建是專業的，把路修到台灣也是認真的，兩岸統一是歷史大勢，這不是民進黨設置幾道政策障礙就能阻擋的。

中共中央、國務院2月底印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。其中提出，國家綜合立體交通網主骨架佈局由6條主軸組成，在「京津冀—粵港澳主軸」當中出現了「福州至台北」支線。

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中國「陸上飛機」宏圖 正是拜登怕被搶去的午餐

美國智庫竟稱中國高鐵「落後」 結果這樣

《中國台灣網》日前發表評論文章，形容高鐵要修到台灣省，這可不是說說而已。連接北京與福建福州的京福高速鐵路已建成通車，京福高鐵的重要延伸段——福平鐵路去年7月也全線鋪軌貫通，直達距離台灣最近的平潭島。有網友稱，京台高速還差最後一截了。

文章表示，全國高速公路、鐵路建設是一盤棋，台灣省當然是必不可少的重要一環。事實上，把高鐵修到台灣這件事早已著手進行。早在2004年，《國家高速公路網規劃》中就佈局了台北；2008年的《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》中，福州到台灣的通道就顯示為「規劃研究鐵路」。

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中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼

中國首創「真空管」列車雛形亮相  終極時速1000公里

文章提及，新發表《國家綜合立體交通網規劃綱要》中，規劃期明確提到的時間節點是2021至2035年，遠景展望到本世紀中葉，而2049年新中國成立100周年，根據十九大報告提出的時間表和路線圖，那時中國將建成社會主義現代化強國。

文章續稱，雖然台灣島內有些媒體和網友們急著跳腳，稱規劃是「天方夜譚」，但「搞基建，我們是專業的；把路修到台灣，我們也是認真的。」「即便當前兩岸關係複雜嚴峻，但兩岸融合發展已是時代潮流，兩岸統一，更是歷史大勢。這不是民進黨當局或島內台獨勢力頒布幾條『綠色獨裁法令』，設置幾道政策障礙就能阻擋的。」

超級高鐵擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘

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責任編輯：連兆鋒

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