【大灣區】郭樹清指「理財通」會有更多新舉措 正研究論證規劃

中國銀保監會主席郭樹清表示，香港是世界上的重要金融中心，在過去40多年大陸改革開放過程中，發揮了不可替代的作用。今後香港還可以為內地企業上市融資、發債融資提供支持，不論是外債、美元債、外幣債種，還是人民幣、港幣等各種形式，中銀保監都會支持。

當局又支持銀行業、保險業機構到香港去上市，支持更多的香港銀行業、保險業機構到內地發展，希望以後能夠繼續保持這個趨勢。

他提到，最近制定了大灣區發展規劃，其中金融領域佔很大比重，會有很多新舉措，特別是理財方面，「理財通」會有更多新舉措，正在研究論證規劃，都會逐步實施。

他又認為，香港的經濟增速今年一定會由負轉正，一定會有一個很好的前景。

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稱在港中外金融機構 不執行美國制裁

至於美國制裁中國措施，郭樹清批評美國干預中國內政是毫無依據，中方堅決反對，強調制裁是毫無約束力，「中國銀保監會和整個銀行業、保險業系統都不會執行美國的法律和法規，必須執行中國的法律法規。在香港的金融機構，包括中資機構、外資機構，肯定要遵守香港的法律和法規，我們不會執行美國的制裁」。

但他表示，中方「願意和他們合作，和美國的金融機構、和美國的企業方方面面，還有中介機構有很多合作」，們鼓勵更多的外資進入中國，今年還會繼續考慮放寬這些方面的合作，進一步降低外資准入門檻，基本上實現和中資一樣的待遇。

郭樹清：在港中外金融機構不執行美國制裁 願繼續開放外資進入金融業

責任編輯：林佩怡

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