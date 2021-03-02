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拜登政府首份貿易議程出爐 以「一切可用工具」應對中國

國情動向 13:55 2021/03/02

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美國拜登政府再展示對華強硬態度，據美國貿易代表辦公室（USTR）周一（3月1日）發布的貿易議程，其中一項優先事項提到，在全面審查對華貿易政策的同時，將動用「一切可用的工具」，應對中國「不公平貿易」行為。

美國貿易代表辦公室發表年度報告和拜登政府首份貿易議程，指中國強制和不公平的貿易做法，包括利用的關稅和非關稅壁壘限制市場准入、對行業的不公平補貼等，這些做法損害美國工人、威脅美國的技術優勢、削弱美國的供應鏈彈性，損害美國的國家利益。

拜登政府亦會優先處理，有關中國政府針對新疆維吾爾人和其他少數民族，實行強迫勞動等侵犯人權的行為。

據最新報告，拜登早前承諾的「以工人為中心」的貿易政策，將重點涉及與工會和其他工人權益倡導人士「廣泛接觸 」。

【中美角力】抗「不公平貿易」 戴琦：中國審查制度是貿易壁壘

戴琦「拍心口」要促中國結構改革 中美貿易恐點新火頭（第二版）

拜登的貿易代表提名人戴琦（Katherine Tai），上周在確認提名聽證會上稱，呼籲中國履行中美第一階段貿易協議。她周一在書面回答中表示，將努力打擊中國的「不公平」貿易和經濟行為，並將把中國的審查制度視為一種貿易壁壘；又會尋求利用中美第一階段貿易協議中的執行磋商程序，確保美國的知識產權得到保護。

中方多次強調，中美經貿關係本質是互利共贏，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。中方另多次否認在新疆強迫勞動，稱有關問題是美國和西方一些機構和人員憑空捏造的謊言。

加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

責任編輯：林佩怡

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