【中美芯片戰】拜登放鬆限制？傳中芯獲供貨許可 但這製程未放行

中芯國際於去年12月被美國商務部列入貿易黑名單，其芯片（晶片）生產及技術發展方面一度陷入困境。內地傳媒最新報道，中芯已獲部分美國供應商的供貨許可，主要是14納米及以上的成熟製程產品或技術。不過10納米以下的先進製程產品或技術仍受美方限制。

報道指，中芯國際已獲得部分美國廠商的供應許可，主要涵蓋成熟製程用半導體設備。業內知情人士向傳媒透露，目前中芯的主要美國供應商中，已有一家獲許可，另外兩家仍待等待審查結果，預料也能獲得同意。從去年年尾開始，業界便流傳中芯將取得成熟製程芯片產品或技術的供應許可。

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拜登「放軟手腳」？ 「擺脫依賴」未必如想像中簡單

▲ 拜登政府竭力保持美國的技術優勢，以對抗來自中國的技術威脅，其中包括延續部分特朗普時期的技術交易規定，以打擊中國。

特朗普（Donald Trump）政府在換屆前的其中一大動作，便是將中芯列入「貿易黑名單」，美企向其供應「出口管制條例」適用的產品或技術須獲商務部出口許可。

然而美國的制裁反而令全球傳統產業，如汽車業的芯片供貨緊張。一方面，作為美國政府管制對象的華為據報在制裁全面實施前，儲備大量芯片；而華為競爭對手也展開「儲備戰」，以免競爭失利。

另一方面，據路透引述汽車供應鏈業界指，美國制裁中國芯片代工廠中芯國際後，雖然有汽車企業改向台積電爭取供應，但台積電的產能無法應付新增訂單，滿足如傳統汽車業的需求。今年初，美國福特等美企，乃至歐、日、中汽車企業，都曾表示汽車生產受到汽車芯片供應緊張，需要減產。

美國新任總統拜登（Joe Biden）推行一系列措施，打算重組半導體供應鏈，擺脫對中國的依賴；其中一個做法，就是找到能取代中國的半導體貿易對象。然而從台積電的例子可見，「擺脫依賴」似乎仍需時間。

▲ 報道指，中芯國際已獲得部分美國廠商的供應許可，主要涵蓋成熟製程用半導體設備。圖為中芯在上海的辦公室內員工工作情況。

用芯片制衡中國？ 中企迴避手段多

拜登政府亦竭力保持美國的技術優勢，以對抗來自中國的技術威脅，其中包括延續部分特朗普時期的技術交易規定，以打擊中國。

即便如此，據美國CNBC引述分析指， 在全球芯片短缺的情況下，中芯國際等中企仍能藉此獲得喘息空間。 在市場對電子產品需求大增的情況下，半導體供不應求，但並非所有產品都需要最先進晶片，特別是汽車產業，而這可能是中企的切入點。因為中企現有的技術仍能支援14納米或28納米的晶片，足以滿足汽車產業等的需求。

而據日媒報導，中國芯片製造商為突破美國制裁，大量搶購不在美國對中國的出口管制範圍內的二手芯片製造設備，單在日本就有九成相關設備流向中國；而日本二手芯片製造設備去年亦因此漲價兩成。

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總結而言，美國著手打擊中國的芯片產業鏈，集中針對關鍵先進技術，力圖保持領先優勢；而相關中企即時關鍵技術發展受阻，現階段卻仍能生存下去。況且，美國試圖透過關鍵技術出口管制打擊中國芯片企業的同時，卻也拖累了部分美企，使它們難以獲得如傳統、技術較低芯片製品，一些如汽車業的傳統產業因此陷入「芯片荒」。美國政府或因此不得不部分放鬆部分管制措施。

電腦芯片是推動現代經濟發展的關鍵力量。中國是全球最大半導體市場，但其所用芯片、特別是高級芯片有80%以上要麼是進口的，要麼是外國公司在中國生產的。中美「芯片戰」將鹿死誰手，目前仍未可知。

責任編輯：黃良潤

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