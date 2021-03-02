【中澳關係】中國公使這樣指責澳媒 「在澳洲做中國朋友真難」 

中澳關係持續緊張，中國外交官員將部分原因歸咎於澳洲媒體。中國駐澳公使王晰寧，日前在一場晚宴上慨嘆，「感到現在在澳大利亞，做中國的朋友越來越難了」，指澳洲人被負面的、畸形的報道包圍，被政治標籤所洗腦，「有可能認同中國的朋友們對中國的看法嗎？」又警告破壞中澳友誼的「敗類」，會遭世人唾棄。

澳洲政府去年呼籲調查新冠病毒的起源後，中澳關係急劇惡化，並蔓延至貿易領域。據澳洲傳媒報道，澳洲價值超過20億澳元的年出口貿易被禁止或受到干擾。

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▲ 王晰寧

中國駐澳大使館網站周一（1日）發布，王晰寧上月25日出席澳洲中國工商委員會首都分會年度晚宴時，提到去年新冠肺炎疫情初期，有很多朋友幫助中國使領館籌集運輸醫療物資，又發鼓勵信息，但澳洲知名媒體都無報道，指他們報道的是「所謂有中國背景的企業囤積防疫物資、造成澳市場供應短缺」。他稱，這些說法是無稽之談，有些明顯是蓄意造謠，還遭當事方起訴。但傷害已造成，中國朋友的形象被嚴重抹黑了。

他又舉例，當澳洲疫情嚴重後，澳企在中國採購防疫物資、中國使領館等大力支持，很多中國民眾發出支持澳洲人民的信息，但「澳各大媒體視若無睹」；而中國駐墨爾本總領事龍舟在一場發布會，表達中國政府和人民對澳抗疫的支持，「澳媒流露的，不是對龍總領事的讚賞，而是對他和發布會組織者的敵意和污衊」。他稱，中國再次遭到了傷害，「中國的朋友們的熱情被無情澆滅了」。

指不願做中國朋友 大多是「吃閒飯者」

王晰寧表示，面對疫情，加強合作是最好的應對之策略之一。惟澳洲朋友同中國的合作遭到一連串莫名其妙的質疑，而質疑這些合作的理由就是所謂中國威脅澳洲的主權和安全，但至今沒有人能拿出證據支撐這些質疑。

「叫囂這些謬論的人顯然不願做中國的朋友，而且據我觀察，他們大多是消耗澳財政資源的『吃閒飯者』，既不給澳民眾生計做貢獻，也不考慮澳的長遠發展，而是濫用手中掌握的力量，打壓那些為增強澳經濟實力、提高人民生活水平、儲備未來發展能量的中國的朋友們。他們幹的挺歡，而中國的朋友們只能默默咬緊牙關。」王說，有些中國老朋友動輒被一些人稱作「熊貓擁抱者」，彷彿對中國友好成了罪過。

最後，他指出，歷史會證明，選擇中國作為朋友是明智且有遠見，「你們的子孫會因為你們的選擇而驕傲、而受益，你們的中國朋友和他們的孩子也為有你們這樣的朋友感到鼓舞和自豪」。

他批評有一小撮人選擇多樹敵人，警告「那些出於一己私利、蓄意污衊詆毀中國，破壞中澳友誼、損害兩國人民福祉的敗類」，會遭到世人唾棄，他們的後代會羞於提及他們在歷史中的反面作用。

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責任編輯：林佩怡

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