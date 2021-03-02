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【中國經濟】疫情下經營艱難 去年上百萬小店倒閉

經濟脈搏 18:33 2021/03/02

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新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，在中國，官媒報道過去一年有上百萬間小店倒閉，影響以百萬計人的生計。專家表示，小店是民生經濟的細胞，是群眾就業最後一道屏障，在面臨特殊壓力的時刻，政府應促進協商降低租金、調整管理手段，並引導數字金融有序發展，助力小店經濟復元。

據新華社旗下「半月談」，疫情下小店生存艱難，企查查數據顯示，去年1月至11月，中國共吊銷註銷個體戶、個轉企等主體301萬家。企查查數據分析師崔凡說，即使排除流動攤販、網店，其中小店、店鋪倒閉數量仍然有上百萬。

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企查查數據顯示，吊銷註銷小店主要集中在東部沿海地區，東西部差異顯著；江蘇、廣東、山東三省去年註銷小店數量居全國前三位。而經營2至5年的小店鋪最容易倒閉。

「半月談」走訪東北、四川、天津等地發現，景區、商業街小店倒閉數量明顯多於社區；教育、健身、洗浴等行業倒閉多。在天津，潮流商圈營口道900多米長的44間店舖中，17間已暫停營業，多間舖位正在轉讓。

中小企業融資受影響

報道指出，按照2019年第四次全國經濟普查數據，一家個體工商戶可帶動2.37個人就業，由此不難想像百萬小店倒閉，會影響多少人生計。生計受影響，有人鋌而走險，上海一間奶茶店秦姓店主，在直播平台開設色情直播間謀利遭到起訴。此外，小店倒閉也會留下糾紛，影響社會穩定。去年天津市鼓樓附近一間海鮮酒樓受疫情打擊，老闆走佬，多名會員連日圍堵酒樓索賠。

報道引述專家提醒，小店倒閉還會給中小企業融資帶來負面影響。當下小店房東收到的租金，多半投入民間借貸市場，成為中小企業銀行之外融資「資金池」的源頭活水。北京大學數字金融研究中心特約研究員王靖一認為：大量小店倒閉無疑影響到民間融資能力，收窄中小企業的融資渠道。

地方政府應介入協商減租

報道指出，多名專家認為，小店是民生經濟細胞，是群眾就業最後一道屏障，在小店生存面臨特殊壓力的時刻，理應施以援手。首先，基層政府要促進店舖出租人與承租人之間有效協商，降低租金；其次，地方政府要打破常規，適當調整經營管理手段，例如長春等地曾讓小商戶參與地攤經濟自救。

同時，研究表明，數字金融對小店應對疫情衝擊是起到了緩衝作用，在疫情尚未結束的非常時刻，互聯網巨頭要踐行「科技向善」，更為精準加強對小店經濟的融資幫扶入手。

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責任編輯：林佩怡

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