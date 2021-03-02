英國駐華大使：外媒批評中國不代表不喜歡中國 中方這樣回應

中英關係緊張氣氛近日蔓延至媒體領域，英國駐中國大使吳若蘭專門發文表示，外媒批評中國，不代表他們不喜歡中國，而是發揮監督的作用，又指希望這類報導，未來在中國能得到更大的認可。

在北京，外交部發言人汪文斌回應說，「個別英國媒體」在涉華報導中沒有秉持公正立場、以意識形態劃線、編造假新聞，事實是十分清楚的。

此前，BBC報道有關維族婦女在新疆「再教育營」中受到系統性性侵，引起中方強烈不滿，中國外交部指責BBC「造謠」。中方並於2月12日禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）。

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吳若蘭（Caroline Wilson）今天（2日）以「外國媒體憎恨中國嗎」為題在英國駐華大使館官方微信公眾號發文。

她表示，外國媒體在中國的行為是獨立的，並對本國政府與中國政府的行為進行監督，並不只是針對中國。而在英國，媒體被稱為「第四產業」，記者能採訪政治人物任何話題，且提出尖銳問題；且英國媒體也會進行調查報導，披露不法，為弱勢族群發聲。

她舉例說，部分中國媒體也能秉持輿論監督原則，發表批判性報導，如「財新」在新冠疫情中的調查報導，就曝光了地方政府如何壓制吹哨醫師與隱瞞病毒「人傳人」的事實等，受到讚譽。

此外，吳若蘭還點名「財經」、「新京報」、「北青深一度」等中國媒體，以及2015年推出空氣污染紀錄片「穹頂之下」的前央視記者柴靜，都曾為批判性報導發揮作用。

吳若蘭直指，很多中國記者和企業都支持給與「更多空間的媒體自由」，甚至連中國官媒《環球時報》總編胡錫進也曾呼籲「廣開言路」，公開表示「中國還是應多放開言路，鼓勵、寬容建設性批評」。

她說，無論在世界何地，批判性的報導都不能證明記者「不喜歡這個國家」。相反地，這類報導證明了「媒體自由的價值」，帶來更準確的資訊，並指出需要改變的地方。

吳若蘭提到，希望這類來自西方媒體和中國媒體的重要報導，未來（在中國）能得到更大的認可。

被點名的《環時》胡錫進就此文回應表示，西方駐華記整體上沒有為溝通中西扮演積極的角色，無論主觀上還是客觀上，他們為中西之間認知鴻溝的加深起了推波助瀾作用。他稱，西方駐華記者「有意無意地支持了西方世界對中國不斷加劇的標籤化認知」。

他認為，除了有西方駐華記者個人原因外，這恰恰說明了西方的新聞自由是有政治限定的，「那些駐華記者跳不出西方政治給他們畫的邊界」。

胡錫進表示，所有現代媒體工具都是西方發明的，中國引進了它們，但注定會對它們的功能進行調整。他認為，「西方不以中國應當遵循的榜樣自居，這是他們應有的自重」。

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責任編輯：蒯宇澄

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