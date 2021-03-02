  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 04:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國駐華大使：外媒批評中國不代表不喜歡中國 中方這樣回應

國情動向 23:10 2021/03/02

分享：

中英關係緊張氣氛近日蔓延至媒體領域，英國駐中國大使吳若蘭專門發文表示，外媒批評中國，不代表他們不喜歡中國，而是發揮監督的作用，又指希望這類報導，未來在中國能得到更大的認可。

在北京，外交部發言人汪文斌回應說，「個別英國媒體」在涉華報導中沒有秉持公正立場、以意識形態劃線、編造假新聞，事實是十分清楚的。

此前，BBC報道有關維族婦女在新疆「再教育營」中受到系統性性侵，引起中方強烈不滿，中國外交部指責BBC「造謠」。中方並於2月12日禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）。

中國初一零時零分封殺BBC 中英捲外交風波

中國駐英公使約見BBC管理層 就涉疆報道提嚴正交涉

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」 促公開道歉

吳若蘭（Caroline Wilson）今天（2日）以「外國媒體憎恨中國嗎」為題在英國駐華大使館官方微信公眾號發文。

她表示，外國媒體在中國的行為是獨立的，並對本國政府與中國政府的行為進行監督，並不只是針對中國。而在英國，媒體被稱為「第四產業」，記者能採訪政治人物任何話題，且提出尖銳問題；且英國媒體也會進行調查報導，披露不法，為弱勢族群發聲。

她舉例說，部分中國媒體也能秉持輿論監督原則，發表批判性報導，如「財新」在新冠疫情中的調查報導，就曝光了地方政府如何壓制吹哨醫師與隱瞞病毒「人傳人」的事實等，受到讚譽。

此外，吳若蘭還點名「財經」、「新京報」、「北青深一度」等中國媒體，以及2015年推出空氣污染紀錄片「穹頂之下」的前央視記者柴靜，都曾為批判性報導發揮作用。

吳若蘭直指，很多中國記者和企業都支持給與「更多空間的媒體自由」，甚至連中國官媒《環球時報》總編胡錫進也曾呼籲「廣開言路」，公開表示「中國還是應多放開言路，鼓勵、寬容建設性批評」。

她說，無論在世界何地，批判性的報導都不能證明記者「不喜歡這個國家」。相反地，這類報導證明了「媒體自由的價值」，帶來更準確的資訊，並指出需要改變的地方。

吳若蘭提到，希望這類來自西方媒體和中國媒體的重要報導，未來（在中國）能得到更大的認可。

被點名的《環時》胡錫進就此文回應表示，西方駐華記整體上沒有為溝通中西扮演積極的角色，無論主觀上還是客觀上，他們為中西之間認知鴻溝的加深起了推波助瀾作用。他稱，西方駐華記者「有意無意地支持了西方世界對中國不斷加劇的標籤化認知」。

他認為，除了有西方駐華記者個人原因外，這恰恰說明了西方的新聞自由是有政治限定的，「那些駐華記者跳不出西方政治給他們畫的邊界」。

胡錫進表示，所有現代媒體工具都是西方發明的，中國引進了它們，但注定會對它們的功能進行調整。他認為，「西方不以中國應當遵循的榜樣自居，這是他們應有的自重」。

英國《衛報》涉疆報道 被中使館駁斥「歪曲歷史」

約翰遜突稱「我狂熱親華」 惟英想轉軚不是話咁易

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
 

外交 政治 假新聞 媒體 記者 中國 英國 中國外交部 北京 英國廣播公司

上一篇文章

彭博社抗疫韌性榜中國第六 遠勝美國但低過這些地方

下一篇文章

連續兩年超美 中國去年國際專利申請全球第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查