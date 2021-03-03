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微軟稱中國資助黑客攻電郵 中方曾批無中生有

國情動向 10:37 2021/03/03

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微軟公司（Microsoft）指控一些受中國政府資助的黑客，利用新發現的微軟郵件服務器軟件漏洞，遠程入侵電郵帳戶。中方此前曾多次否認類似指控，指堅決反對及打擊任何網絡攻擊和網絡盜竊行為。

中方：中國是網絡安全的堅定維護者

據路透社報道，微軟在博客中表示，這次攻擊由黑客組織HAFNIUM發起，利用了該軟件不同版本中四個此前未被發現的漏洞。微軟將HAFNIUM描述為在中國境外運營的政府支持實體。

網絡安全公司Volexity在另一篇博客中稱，今年1月，其發現黑客利用其中一個漏洞遠程竊取了數個用戶郵箱的全部內容。Volexity稱，黑客只需要知道微軟Exchange服務器的詳細信息，以及他們想要竊取的電子郵件賬戶。

微軟表示，受到攻擊的目標包括傳染病研究人員、律師事務所、高等教育機構、國防承包商、政策智庫和非政府組織。

稍早前，《紐約時報》指，與中國有關的網絡攻擊，導致印度孟買大停電。

在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊行為。網絡攻擊溯源難，不能無中生有、隨意猜測，更不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水，這種做法不僅不負責任，而且別有用心。中方對此堅決反對。

美政府薪酬部門遭中國黑客入侵？中美均否認

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轉推特朗普推文？中國駐美大使館稱Twitter賬號遭黑客攻擊

責任編輯：尹航

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