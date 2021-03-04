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武統已非沒可能　美稱再依賴台灣芯片好危險

國情動向 09:09 2021/03/04

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武統已非沒可能　美稱再依賴台灣芯片好危險

美國總統拜登上任後，中美科技戰沒有顯著緩和跡象。美國國會設立的諮詢委員會日前發表「人工智能國家安全委員會（NSCAI）」報告，更多內容曝光；由於大陸武統台灣存在可能性，美國如再依賴台灣芯片（又稱晶片），不僅會失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢，還可能面對危險。

（新增末段中美AI軍用化競賽）

NSCAI經過兩年研究，美國時間本月1日對國會提出正式報告。報告強調，美國必須在本土建立強韌的半導體設計與製造基地。

「中美芯片技術距離　是大陸與台灣距離」

委員會主席、Google前首席執行官施密特（Eric Sc​​hmidt）表示，「因為我們依賴台灣，我們很快就要失去驅動我國企業與軍事發展的微電子尖端優勢」。

委員會共同主席、美國國防部前副部長沃克（Robert Work）說，由於大陸沒有排除武統台灣，美國依賴台灣很危險。

工信部曝十四五芯片戰略 推5招強調國際合作（第三版）

拜登放鬆限制？傳中芯獲供貨許可 但這製程未放行

沃克說，美國目前在半導體方面領先大陸「兩個世代」，但必須盡快行動以免失去優勢。他說。「領先兩個世代與落後兩個世代，只相差177公里（指大陸與台灣的距離）。如果中國大陸取得台灣，對我們來說，將是一大競爭問題」。

白宮上周開始檢討包括半導體在內的關鍵供應鏈。美國前總統特朗普曾在任內採取行動，降低美國對外國製造芯片的依賴，例如說服台積電到美國亞利桑那州設廠。

中國大陸投資AI  美國面臨戰略脆弱

這份756頁的報告還提到，中國大陸當局大力投資人工智能（AI）技術，可能讓美國面臨戰略脆弱時刻。報告指出，「中國在AI方面已經跟美國不相上下，在某些方面還比美國先進。未來十年，中國可能超越美國，成為AI超級強者。」

【芯片產業】武漢弘芯復工無望徹底崩盤 遣散所有員工

台積電擬日本設封測廠  背後是美日謀建芯片防線？

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報告提到，大陸想藉由「跳級」發展新技術，抵銷美國傳統軍事力量的優勢，而且已經「在模擬實戰場景的軍事演習上訓練AI演算法」。

委員會建議美國政府大幅增加對AI研究的撥款，並建議白宮設立「科技競爭委員會」，就像在二戰結束後設立國家安全會議一樣。

委員會說，如果大陸贏得AI競賽，會對美國構成地緣政治挑戰。

2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？

美封殺華為自損芯片霸權  聯發科這方面擊倒高通

責任編輯：鄧國強

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