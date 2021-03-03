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中國2月財新服務業PMI錄51.5 去年5月以來最低

經濟脈搏 10:44 2021/03/03

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受國內外疫情反覆等影響，服務業修復的邊際動能進一步減弱。2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.5，延續此前兩月的下降趨勢，為2020年5月以來最低值。稍早前公布的財新2月製造業PMI錄50.9，連跌3個月，降至2020年6月以來最低位。

服務業供給、需求增速繼續放緩

據財新公布，製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至51.7，低於上月0.5個百分點，顯示中國整體生產經營活動溫和增長，但增速放緩至2020年5月以來最低。

服務業和綜合PMI走勢與統計局一致。國家統計局公布的2月服務業商務活動指數下降0.3個百分點至50.8，綜合PMI下降1.2個百分點至51.6。

服務業供給、需求連續10個月保持擴張，但2月增速均繼續放緩。由於國內外疫情繼續壓制市場景氣度，2月服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去10個月新低。外需也開始拖累總需求，服務業新出口訂單指數4個月來首次低於榮枯線。

勞工方面，市場景氣度趨弱傳導至就業市場，企業出於降成本考量，縮減了員工使用規模。2月服務業就業指數結束連續6個月的擴張態勢，重回收縮區間。由於需求不振，積壓工作量仍有所減少。

【中國經濟】疫情下經營艱難 去年上百萬小店倒閉

【電子消費券】內地去年廣派消費券撐經濟  廣東成效超想像

抗疫經驗豐富 企業對經濟復甦感樂觀

服務業投入價格繼續高企，通脹壓力增加。2月服務業投入價格指數微降，但仍大幅高於榮枯線，位於2012年以來的高位。原材料價格上漲、人力成本增加均是推動因素。由於疫情弱化了市場需求，服務業企業銷售端提價空間有限，收費價格雖有所增加，但相對穩健。

服務業企業家對經濟復甦總體持樂觀態度，尤其是對海內外疫情形勢向好信心充足，2月服務業經營預期指數較上月有所上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年2月，製造業、服務業復甦動能繼續減弱，供求增速放緩，外需疲弱，就業和通脹壓力持續增加。儘管如此，製造業和服務業企業對未來預期仍較樂觀，市場信心主要來自過去一年多疫情防控經驗的積累，尤其是不利的秋冬時節即將結束的因素，另外企業對未來新產品上市的前景亦信心充足。

目前看來，既要精心呵護後疫情時代經濟復甦的態勢，又要給予通脹充足的重視，是政策面臨的主要挑戰。

海內外市場不景 中國財新製造業PMI降至50.9

內地2月製造業PMI跌至50.6  遜預期（第二版）

責任編輯：尹航

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