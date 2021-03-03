中美抗疫國師對話 鍾南山：明年今日會比現在好

作為中美兩國抗疫「國師」－－官方防控疫情顧問，中國工程院院士鍾南山與美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇（Anthony Fauci ）周二（2日）對話，兩人均同意重啟經濟不能過急，抵抗疫情須全球團結，須待疫苗接種率提高，在世界範圍達至群體免疫，雖然至少需時2至3年，但「一年以後會比現在好」。

據央視新聞報道，愛丁堡大學周二於北京時間晚上9點在線上舉行「國際疫情防控專家研討會」，來自中、英、美等國的學者就新型冠狀病毒（Covid-19）疫情進行了對話，以探討疫情全球大流行對健康的威脅以及如何應對等問題。

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對於如何把握疫情防控與經濟發展之間的平衡，福奇稱，經濟停擺和恢復必須與公共衛生防疫要求匹配，需由多個學科的學界聯合起來，並開展有效的政治遊說，找到經濟和防疫平衡

鍾南山同意福奇的觀點，指中國和的GDP在去年上半年也有所下降的，但在下半年恢復了正常的經濟發展，原因就是採取了嚴格的疫情防控措施，除非疫情基本受控，否則不重啟經濟活動。他表示，中國一步一步放開社會經濟活動，一邊放開一邊觀察，花了很長時間考慮，直到疫情基本得到控制2個月後，才復工復產。鍾認為其他國家過於快地復工復產，導致疫情反撲。

在全球合作方面，福奇指，面對病毒的快速變異，沒有國家能獨善其身。多國經驗已證明，疫苗對抗疫有效，但必須基於全球合作，首先是出於道義責任，其次在於病毒變異。若不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來衝擊已成功防疫的國家。福奇又對全球合作表示樂觀，並列舉麻疹和小兒麻痺症等成功例子，認為合作對抗新冠疫情「沒什麼理由不成功」。鍾南山則認為，需由世界衛生組織（WHO）牽頭協調，發揮疫苗公平分配的角色，實現全球合作。

鍾南山同意病毒變異讓疫苗的有效度大大降低，指新冠病毒是全人類的敵人，假如疫情還在個別國家蔓延，就不可能在全世界得到控制；全球需合作推進研究工作，設計更好的疫苗以防止變異。鍾表示「群體免疫」不能以不科學、不人道的「自然免疫」手段達到；隨著疫苗的研發和陸續上市，「我覺得至少要有2至3年的時間才能在世界範圍內群體免疫」。

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對於疫情防控未來的趨勢，福奇預期，一年內不可能讓全世界人都接種疫苗，但希望疫苗接種能抑制美國疫情，並期望一年內防疫措施能讓經濟復甦，且消除因封鎖產生的各種社會影響。

鍾南山則表示，由於存在很多不可知的因素，比如病毒的變異可能出現，或有新的感染病例，因此很難預測一年以後會怎樣，但是覺得「會比現在好」。

責任編輯：黃良潤

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