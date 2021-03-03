拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置

中美元首上月通電話，中國官媒形容「向世界釋放積極訊號」。不過，美方頻提「競爭」一詞，彰顯中美緊張程度未和緩。美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）稱，拜登政府將中美關係細分為3部分，不認為兩國關係能重置（reset）。

但她也表示，拜登執政初期，兩國關係有改善空間。

拜登分得很清楚 中美有對抗也有合作

葛來儀近日被《華盛頓人》雜誌評為華府最有權力的250人之一，在外交政策上頗具影響力。BBC（英國廣播公司）對葛來儀進行專訪。

葛來儀形容，拜登政府把中美關係放在3個不同的籃子中，分別是

對抗性（adversarial）議題——美國表明必須對抗中國的問題

競爭性議題——主要是經濟相關領域

合作性議題

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她指，並不預期中美關係會發生重置（reset），但希望雙方能有更有效的對話，可在關乎雙方核心利益的領域管控分歧。新疆、台灣、香港，這些絶對是中國的核心利益，某種程度上還有南海問題。

拜登執政初期 兩國關係有望改善

葛來儀表示，現在仍是拜登政府的初期，兩國關係有穩定和改善的空間，但這並非必然。一個巴掌打不響，要看兩國分別怎麼做。

我記得在拜登當選總統前，他接受《60分鐘》節目的採訪，被問到哪個國家對美國構成最大威脅時，他馬上回答「俄羅斯」，同時稱中國為「競爭對手」。但他從未把中國標籤為「戰略競爭對手」，只說過美中處於「極度競爭」。 我認為拜登為改善對華關係敞開了大門，同時表明他會捍衛美國的利益。

她認為，兩國在許多領域可以合作，因為這些議題也關乎復興與美國重建，這是拜登的優先事項。如果中國想要與美國一起幫助美國變得更強大，如果美國也發出信號表示並非試圖遏制與削弱中國，那麼兩國是有合作空間的。但同時必須承認，在一些議題上雙方利益是相衝突的，那無法解決，只能管控。

另一方面，中方近期亦多次提及溝通。外長王毅日前還為中美復談拋出4大前提，包括美國放棄科技戰、停止干涉香港、新疆、西藏問題等。

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責任編輯：尹航

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