拜登「反華聯盟」曝露這弱點 或被中國逐個擊破？（第二版）

▲ 拜登在團結盟友應對中國上，正面對如何平衡各國利益的問題

拜登政府連續打出「人權牌」，其拉攏盟友包圍中國的策略，已初步浮出水面。美媒卻指出，拜登的計劃已初見成效，同時亦面臨考驗，原因是在協調對華策略時，美國與盟友在利益上未必一致，可能被中國找到突破點。目前澳洲產品正受到中國限制進口，但美國似乎未有可以幫助澳洲的具體方法。

（末段增加美國國務卿談「聯盟制華」）

《華爾街日報》指出，拜登政府上任以來，與其他國家的對等官員進行了數十次通話，如何處理中國問題是一個常談到的話題。拜登的外聯活動包括向日本、印度和澳大利亞等國家表示支持，它們都與中國存在領土和其他糾紛；美國還試圖籠絡目前把中國視為主要貿易夥伴的歐洲國家。

一些前官員表示，美國面臨的一個挑戰將是如何讓其他政府團結一致，特別是在面對中國政府某些反擊行動的情況下，以及知道何時該單獨採取行動。一些歐洲國家正在強調外交政策和經濟獨立的必要性，同時試圖針對在中國人權問題上進行合作。中國國家主席習近平1月在世界經濟論壇（WEF)上發表講話時警告稱，試圖團結各國對抗中國，「只能把世界推向分裂甚至對抗」。但在此之前，中國與歐盟初步達成投資協議，並把美國排除在外。

西方對中國問題感憂慮，但未達成共識

「盡管華府及其盟友在很大程度上對中國有著共同的擔憂，但我們遠未達成某種統一戰線。」前國家安全委員會中國事務主任韓磊表示，對於澳洲和日本等盟國來說，傳統意義上的安全更受重視，歐洲則更關注網絡安全、人權和其他問題。拜登面前的艱鉅任務，是如何協調這些矛盾，讓美國與盟友步伐一致。

拜登正關注四國集團的作用，它是一個戰略集團，也被視為抵禦中國擴張主義的堡壘，除美國外還包括澳洲、日本和印度。在最近的一次電話會議上，布林肯和該集團另外幾國的外長承諾，將在應對疫情方面共同努力，並制衡中國的領土和海洋主張。對於澳洲在貿易上受到的打擊，華府官員形容是「從未見過的經濟壓力和攻擊」，並引述拜登的話指「中國就是想把一隻羊從羊群中分離出」；智庫則建議成立一個非正式的「互助會」，購買澳洲的出口產品。

不過，該報記者向華府官員查詢，有否計劃向澳洲提供經濟或其他援助時，後者迴避了有問題；澳洲外交部則沒有回應置評請求。

另外，美國國務卿布林肯表示，美國應積極參與，而非拋棄責任、退出所有能夠形塑規則的國際組織。當美國退出，中國就遞補缺口；但當美國參與並領導眾人，就是力量的來源。他又再次批評新疆、香港的人權問題，稱美國不會視而不見。

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責任編輯：陳建錫

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