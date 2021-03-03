上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版）

（新增上海樓市新規內容）

內地續加強樓市調控，上海發布樓市新規，包括實施住房限售，對按照優先購房政策購買的新建商品住房，在購房合同網簽備案滿5年後方可轉讓。杭州則將司法拍賣住房納入限購。

上海市房屋管理局發布《關於進一步加強本市房地產市場管理的通知》，要求加大商品住宅用地供應力度，保障性住房用地「應保盡保」，單列租賃住房用地計劃。量化地價調控目標，合理制定土地出讓方案，穩定市場預期，嚴防高溢價，堅決遏制非理性拿地。

在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。同時要求嚴格新建商品住房價格備案管理。指導開發企業合理定價，對定價過高的項目，堅決予以調整。堅決防止上市銷售項目備案價格過高。

新規又要求，嚴格審核企業購買的商品住房再次上市交易的年限限制。在新建商品住房項目開盤銷售時，居民選房購房優先於企業。

此外，持續整頓規範房地產中介經營行為，嚴肅查處誘導虛高價格掛牌、哄抬房價、藉機炒作、擾亂市場等行為。

住建部調研杭州無錫 強調遏制投機炒房

杭州也發布《關於進一步規範房地產市場秩序的通知》，從四方面進一步規範房地產市場秩序，包括加強司法拍賣住房限購、嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場、嚴厲打擊房地產中介機構違法違規行為、嚴格規範房地產市場信息發布。

值得注意的是，據新華社報道，住建部副部長倪虹近日帶隊赴杭州、無錫調研，督導房地産市場平穩健康發展長效機制落實情況。

他提到，城市政府要充分認識房地産市場平穩健康發展的重要性，毫不動搖地堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不将房地産作為短期刺激經濟的手段。另外，要加強市場監測分析，及時發現問題，及時采取針對性措施，引導好預期，堅決遏制投機炒房。要完善調控機制，加強住房和人口、土地、金融政策協同，形成政策合力等。

前2月內地樓市調控高達87次

春節後，各地樓市調控繼續。根據中原地產研究中心統計數據顯示，截至2月底，內地各地樓市調控次數已高達87次。其中1月累計42次，2月累計45次。上述調控政策中，囊括了北京、上海、深圳、廣州、杭州、東莞等一線城市及熱點城市。

中原地產首席市場分析師張大偉說，2021年的樓市小陽春比往年更早，2021年是最近多年曆史上第一個就地過春節年份，人口流動減少，相比往年的春節假期冷清的成交量， 2021年的春節，一二線城市樓市大部分項目都開門迎客，所以成交量刷新了春節期間的歷史紀錄。因為市場持續活躍，導致一二線城市在春節前後房地產調控政策不斷加碼。

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責任編輯：蒯宇澄

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