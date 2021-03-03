杭州樓市新政增法拍房限購 嚴防資金違規入市

內地續加強樓市調控，杭州市今日發布新政，從四方面進一步規範房地產市場秩序，包括加強司法拍賣住房限購，嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場等。

杭州市住房保障和房產管理局發布《關於進一步規範房地產市場秩序的通知》，進一步加強住房限購。規定參與本市限購範圍內住房司法拍賣的競買人，須符合本市住房限購政策。

貝殼研究院高級分析師潘浩說，將法拍房納入限購體系，是繼上海1月25日推出相關政策之後的全國第二例，全面堵住炒房渠道的重要舉措。 2020年下半年以來，杭州先後6次加碼調控，整體效果初步顯現。據貝殼研究院統計，杭州新建商品住宅銷售價格按年指數保持穩定，特別是進入2021年1月以來，杭州新建商品住宅銷售價格按年收窄至2020年以來最低點。

打擊房地產中介機構違法違規行為

《通知》還指，嚴格防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場。嚴禁發放用於購房首付款或償還首付款借貸資金的個人經營性貸款和消費貸款，嚴格個人經營貸和消費貸真實性審查，加強貸後資金管理。

同時，嚴厲打擊房地產中介機構違法違規行為。中介機構不得受理並對外發布掛牌價格明顯高於合理成交價格的房屋信息。對存在發布虛假廣告、發布虛假房源信息、惡意哄抬房價、捏造和散布房價上漲不實言論等違法違規行為的中介機構及從業人員，依法依規採取約談、公開通報、暫停網簽、列入行業失信黑名單等處理措施，涉嫌犯罪的移交司法機關處理。

此外，嚴格規範房地產市場信息發布。《通知》指，各網絡平台賬號及網絡群要嚴格遵守相關法律法規和管理規定，進一步規範信息發布行為。對不實傳播杭州房地產市場政策和市場運行情況、製造虛假熱銷、助推投機炒房等擾亂市場秩序的違法違規有害信息，相關部門將依法依規嚴肅查處。

前2月內地樓市調控高達87次

春節後，各地樓市調控繼續。根據中原地產研究中心統計數據顯示，截至2月底，內地各地樓市調控次數已高達87次。其中1月累計42次，2月累計45次。上述調控政策中，囊括了北京、上海、深圳、廣州、杭州、東莞等一線城市及熱點城市。

中原地產首席市場分析師張大偉說，2021年的樓市小陽春比往年更早，2021年是最近多年曆史上第一個就地過春節年份，人口流動減少，相比往年的春節假期冷清的成交量， 2021年的春節，一二線城市樓市大部分項目都開門迎客，所以成交量刷新了春節期間的歷史紀錄。因為市場持續活躍，導致一二線城市在春節前後房地產調控政策不斷加碼。

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責任編輯：蒯宇澄

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