中國駐法使館以這段動畫 反駁西方對新疆議題指控

法國媒體近日先後釋出有關中國新疆政策的報道。中國駐法國史特拉斯堡（Strasbourg） 領館隨即提出駁斥；而中國駐法國大使館周一（1日）則於社交網站上載了一段新疆宣傳影片，反駁法國政界、傳媒對在「新疆問題」上對中國的指控。

中國駐史特拉斯堡總領館隨後駁斥法國《重點週刊》的報道，稱反華勢力濫用媒體影響力，「對正常開展人文領域交流合作的相關人員進行輿論攻擊，意在製造寒蟬效應」，並呼籲「法國個別政黨切勿偏聽偏信，傳播所謂『新疆種族滅絕論』」，切勿「妄議他國內政、干涉他國內政」。

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中國駐法大使館周一則在推特帳號上上傳了一段關於新疆政策的動畫，其中標題文字稱所謂新疆的「『強迫勞動』是誹謗中國的鬧劇」（Le soi-disant "travail forcé" au Xinjiang est une farce pour calomnier la Chine）。動畫指，在共產黨的政策下，維吾爾族可自由選擇職業，在生活、薪酬等方面穩定、可觀，卻因美國制裁中國棉花而導致大量維族人失業。

這一波爭議源自法國《重點周刊》（Le Point） 上月26日報道指，法國史特拉斯堡大學前法學院院長梅斯特（Christian Mestre）不僅曾公開支持中國的新疆政策，更透過孔子學院與中國往來密切，乃至影響史堡與中國的投資合作，包括可能推動華為於史堡設廠。

報道激起法國社會輿論，梅斯特隨去辭去史特拉斯堡歐洲城市共同體（Eurométropole de strasbourg）的倫理官一職。

據內媒報道，梅斯特早在2019年在中國參與研討會時，曾公開指維吾爾族穆斯林「並非入監，而是上強制性職訓課程」。

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責任編輯：黃良潤

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