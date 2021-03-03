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官媒中證報：3月流動性以穩為主 定向降準可期

經濟脈搏 13:15 2021/03/03

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《中國證券報》發表頭版文章引述分析人士稱，預計3月資金面將繼續以穩為主。定向降準可能適時落地，但預計釋放的資金相對有限。除了常規操作外，今年普惠金融定向降準考核可能在3月落地。

短期限利率下行明顯

報道指，3月以來，貨幣市場利率穩中有降，短期限利率下行明顯。 2日，Shibor全線走低，隔夜品種大幅下行約38個基點至1.78%，7天期品種下行約6個基點至2.16%。銀行間市場上，隔夜和7天期債券質押式回購利率同樣大幅走低，DR001跌約36個基點至1.76%，DR007跌約11個基點至2.08%。

公開市場操作方面，2日，人行繼續開展100億元7天期逆回購操作，與到期量相同。 2月中旬以來，人行單日逆回購操作維持在100億元或200億元的規模，同時，逆回購存量規模降至不足千億元，側面印證了當前資金市場較為平穩、資金面比較寬鬆。

安信證券池光勝團隊測算，2月底金融機構超儲率回升至1.4%左右，加之春節後季節性因素擾動減弱，為資金面穩定改善提供支持。

與2月相比，市場對3月貨幣市場走向預判的分歧要小得多。報道引述市場人士認為，3月資金面將繼續以穩為主，最大的擾動項料來自於財政支出和季末考核，而兩者在一定程度上互為對沖。

文章指，機構預計3月外匯佔款規模變動不大，現金回籠規模下降，法定準備金補繳壓力可控。另外，目前來看，本月人行流動性工具到期造成的回籠壓力有限。最新統計顯示，3月人行逆回購到期量為1,000億人民幣，另有1,000億人民幣中期借貸便利(MLF)到期。在傳統的流動性供求影響因素中，財政收支及季末考核的影響相對值得關注。

普惠金融定向降準考核可能在3月落地

除了常規操作，分析人士表示，今年普惠金融定向降準考核可能在3月落地。人行自2018年起建立普惠金融定向降準年度考核制度，對普惠金融領域貸款佔比達到一定比例的大中型商業銀行給予0.5個百分點或1.5個百分點的準備金率優惠。

2018年、2019年該項降準均於1月實施，2020年於3月實施。今年初，市場一度認為人行將在春節前實施2021年普惠金融定向降準考核，但預期落空，「靴子」遲遲未落。

信達證券首席固收分析師李一爽預計，考核可能釋放的資金規模約1200億元人民幣，相對往年處於較低水平，對流動性總量影響有限。

責任編輯：蒯宇澄

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