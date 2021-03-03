【兩會2021】兩會在即 北京4日起大範圍交通管制

今年全國「兩會」將自周四（4日）起以全國政協會議揭開序幕。全國政協今日（周三）下午將舉行記者會說明議程；全國人大記者會則訂於明日晚上。內媒報導，北京周四起將在多路段實施臨時交通管制。

據央視報道，北京市警方明天午後至晚間，將於長安街及其延長線、前三門大街、東西二環北段、東南三環、西四環、西五環北段、北五環東段、三里河路、車公莊大街、動物園路、阜石路、機場高速、京滬高速等路段，分時分段實施臨時交通管理。

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另據報道指，北京市內保安明顯加強，進京列車要做二次安檢，寄往北京的郵件快遞同樣要二次安檢。

本年度全國「兩會」將於3月4日由中國人民政治協商會議第13屆全國委員會4次會議先開幕；第13屆全國人民代表大會4次會議則於5日開幕。由於議程縮短，兩會都將在3月中旬閉幕。

內媒報道，全國政協將於今日下午3時舉行開幕前記者會；全國人大記者會則訂於4日晚上9時。受疫情影響，兩場記者會均採取網路視訊方式舉行，由內地官媒轉播。

另外，中國13屆全國人大4次會議新聞中心也將於7日下午舉行記者會，由國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外媒體記者提問，預料中美關係、台海問題、中日釣魚島等議題將成為外界關注焦點。

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責任編輯：黃良潤

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