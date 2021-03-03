布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國（第二版）

▲ 布林肯指美國要重新領導國際組織，強硬應對中國

美國計劃借盟友及國際力量，在與中國的對抗上取得上風。國務卿布林肯表示，美國應積極參與，而非拋棄責任、退出所有能夠形塑規則的國際組織。當美國退出，中國就遞補缺口；但當美國參與並領導眾人，就是力量的來源。他又再次批評新疆、香港的人權問題，稱美國不會視而不見。

（末段加入《華爾街日報》評論）

中國外交部此前多次反駁有關人權的指控，批評有少數國家和機構罔顧事實，對中國進行抹黑。操弄人權問題干涉他國內政，是這些國家的慣用伎倆。

重申中美有合作空間

布林肯接受前國務卿希拉莉訪問時表示，中美關係是世界上最複雜、最重要的雙邊關係之一，外界必須了解這段關係有許多不同面向。中國對外愈來愈具侵略性，對內也愈來愈壓迫，兩國關係敵對層面日益增加。兩方有競爭面向，但也有合作層面，因為在氣候變遷等部分重大議題上，合作符合雙方利益。

他強調，不論是敵對、競爭，抑或是合作層面，美國都必須從強而有力的立場應對中國。他指夥伴關係是美國處理中國議題的力量來源之一，當美國發揮夥伴盟友的集結力量，北京會更難忽視他們。美國應該更積極參與國際組織，當美國參與並領導眾人，就擁有力量。

另外，拜登政府連續打出「人權牌」，其拉攏盟友包圍中國的策略，已初步浮出水面。但華爾街日報卻指出，拜登的計劃已初見成效，同時亦面臨考驗，原因是在協調對華策略時，美國與盟友在利益上未必一致，可能被中國找到突破點。

報道舉例，目前澳洲產品正受到中國限制進口，但美國似乎未有可以幫助澳洲的具體方法。

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責任編輯：陳建錫

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