  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】放貸期限延長利率升 剛需購房者焦慮加重

經濟脈搏 13:47 2021/03/03

分享：

受去年末出台的房地產貸款集中度管理制度的影響，廣州、深圳等城市的個人房貸從2021年開始額度明顯緊張，同時放貸期限延長、利率上漲，購房者、特別是首套房購買者焦慮情緒加重。專家建議相關部門在抑制房地產投機行為的同時，保護剛需購房者合理需求。

人行宣布建立房貸集中度管理制度

據內媒報道，中國人民銀行、銀保監會在去年末宣布，建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度。對銀行業金融機構分5檔設置房地產貸款余額佔比和個人住房貸款余額佔比兩個上限，對超過上限的機構設置過渡期，並建立區域差別化調節機制。

近日部分大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。在廣州一間股份制銀行，房貸集中度管理新規出台後，每名信貸客戶經理只有500萬元（人民幣，下同）的房貸額度。據調查，廣州市新建商品房商業貸款的平均放款周期已經延長到2個月。

【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

深圳樓市辣招顯效 上周二手房交易量按月降78%

而深圳一間股份制銀行收緊了對於按揭貸款人的資格審核，要求月入流水至少要覆蓋2倍月供，對不符合償債收入比例要求的購房人不予放貸。

與此同時，個別城市的住房貸款利率也出現上行。1月27日起，廣州市工農中建四大銀行的個人住房貸款利率上調15個基點，對應新的利率為首套房5.2%、二套房5.4%。

專家建議支持居民合理購房需求

這種背景下，購房者特別是首套房的剛需購房者焦慮情緒加重。在廣州、深圳等城市的二手房市場，不少購買擔心房價漲、利率漲、銀行放不了款。

廣州一市民黃在天河區看中一套總價約400萬的二手房，首付3成，剩餘7成準備申請公積金貸款和商業貸款，中介表示目前情況下整個貸款流程至少要3個月，並稱賣家希望盡快收回資金，建議她借過橋貸，否則將加價10萬元。

業內人士認為，房貸集中度管理制度的出台對抑制部分城市房地產泡沫、促進房地產市場穩定健康發展具有積極意義，但也要防止在執行層面誤傷剛需購房者。招聯金融首席研究員董希淼建議，對於居民合理的購房需求，尤其是購買首套住房，應通過留出專門額度、提供合理利率等方式，繼續予以支持。

杭州樓市新政增法拍房限購 嚴防資金違規入市

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

地產公司 按揭貸款 金融機構 公積金 廣州 深圳 廣州市 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 行業

下一篇文章

官媒中證報：3月流動性以穩為主 定向降準可期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
【芯片產業】2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？
【芯片產業】2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？
中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？
中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？
中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？
中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？