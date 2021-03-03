【中國樓市】放貸期限延長利率升 剛需購房者焦慮加重

受去年末出台的房地產貸款集中度管理制度的影響，廣州、深圳等城市的個人房貸從2021年開始額度明顯緊張，同時放貸期限延長、利率上漲，購房者、特別是首套房購買者焦慮情緒加重。專家建議相關部門在抑制房地產投機行為的同時，保護剛需購房者合理需求。

人行宣布建立房貸集中度管理制度

據內媒報道，中國人民銀行、銀保監會在去年末宣布，建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度。對銀行業金融機構分5檔設置房地產貸款余額佔比和個人住房貸款余額佔比兩個上限，對超過上限的機構設置過渡期，並建立區域差別化調節機制。

近日部分大城市出現個人住房貸款額度緊張、放款周期延長、資格審核更嚴格的情況。在廣州一間股份制銀行，房貸集中度管理新規出台後，每名信貸客戶經理只有500萬元（人民幣，下同）的房貸額度。據調查，廣州市新建商品房商業貸款的平均放款周期已經延長到2個月。

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而深圳一間股份制銀行收緊了對於按揭貸款人的資格審核，要求月入流水至少要覆蓋2倍月供，對不符合償債收入比例要求的購房人不予放貸。

與此同時，個別城市的住房貸款利率也出現上行。1月27日起，廣州市工農中建四大銀行的個人住房貸款利率上調15個基點，對應新的利率為首套房5.2%、二套房5.4%。

專家建議支持居民合理購房需求

這種背景下，購房者特別是首套房的剛需購房者焦慮情緒加重。在廣州、深圳等城市的二手房市場，不少購買擔心房價漲、利率漲、銀行放不了款。

廣州一市民黃在天河區看中一套總價約400萬的二手房，首付3成，剩餘7成準備申請公積金貸款和商業貸款，中介表示目前情況下整個貸款流程至少要3個月，並稱賣家希望盡快收回資金，建議她借過橋貸，否則將加價10萬元。

業內人士認為，房貸集中度管理制度的出台對抑制部分城市房地產泡沫、促進房地產市場穩定健康發展具有積極意義，但也要防止在執行層面誤傷剛需購房者。招聯金融首席研究員董希淼建議，對於居民合理的購房需求，尤其是購買首套住房，應通過留出專門額度、提供合理利率等方式，繼續予以支持。

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責任編輯：尹航

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