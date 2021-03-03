▲ 福特CEO揭科技戰「美國死穴」：電動車鋰電池

美國總統特登上台後，中美科技戰未有熄火。福特（Ford）行政總裁法利日前在一次談話中，以車用芯片（又稱晶片）短缺，借題發揮提出警示，指「我們（美國）必須有自己的電動車鋰電池產業鏈」。這一表述背後，是中國作為全球電動車鋰電池生產龍頭的地位日漸明顯，這一趨勢如加強、美國電動車產業的生死恐被中國掌控，成為中美科技戰中，美方一個重大弱點。

福特汽車CEO法利（Jim Farley）最近接受外媒專訪時表示，美國需要加速準備在本土生產鋰電池，這不僅能協助穩定產量，甚至對於減碳也有幫助。

「我們需要在（美國）國內打造大規模的電池廠，我們會向政府表明這個需求。」，法利表示，這件事太重要了。

福特汽車CEO警告：美國不能無車用電池產業

法利警告，如美國沒有自己的電動車鋰電池生產線，恐會重演車用芯片過度依靠台灣、如今出現短缺的狀況。

根據報道，台灣在車用芯片佔重要地位，但如產能配合下上需求、美國又沒有足夠的產能應急，便導致嚴重供不應求，許多美國車廠如今都因「缺芯」被迫停產。同樣情況，或許也會出現在電動車鋰電池領域。

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而目前全球車用鋰電池生產的龍頭是誰？不少外媒都指出，越來越像是中國。《紐約時報》日前便報道，中國過去十多年來通過引進技術，推動車用電池產業長足發展；目前，中國生產了世界上70%到80%製造電池所需的化學品、電極和電芯；中國同樣控制著世界上大部分用於電機的高強度磁體的生產，以及將這些磁體組裝進電機的生產線。

曾任特斯拉（Tesla）電池材料經理的維瓦斯·庫馬爾（Vivas Kumar）形容，「中國控制著電池供應鏈中的王牌」。

可以說，倘著中國在車用鋰電池領域獲得霸主地位，全球電動車產業、包括美國電動車生產的命脈，將由中國牢牢緊握；中方倘對美國斷供，甚至會動搖美國電動車產業的生死。

中國一旦斷供電池 美電動車產業陷癱瘓？

美方當然清楚中方的優勢，美國業界近年尋求車用電池供應多元化；以福特為例，他們希望由韓國廠提供電池，在他們即將推出的純電動皮卡車F-150 EV上，就準備採用SKI的鋰電池。

但問題是，SKI目前正與LG化學打官司，而最新的進展是，SKI電池可能會在美國禁售10 年。雖然 SKI 仍然能夠按照目前的合約出貨，但效期只有4 年，未來福特可能會失去關鍵供應商，全球車廠搶電池的情況下，他們必須儘快決定，要自製電池，還是要高價去搶單。

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福特的法利進一步指出，鋰電池產線設在美國還有一個好處，有助地球減碳。雖然電池生產過程肯定會有污染，但是產地不同，產生的污染也不同。法利引用研究報告指出，在中國的鋰電池廠，產生的碳排放量比起在美國和歐洲的電池廠，高出 60%～85%，未來這個差距可能還會更擴大。

值得注意是，美國擁有生產鋰電池的各種條件，有礦也有需求，但為什麼電池大廠全都在中國？早在奧巴馬總統執政時期，就曾經鼓勵過電池產業，然而當時電動車需求還不夠大，導致一波能源產業和鋰電池廠商重傷，之後這個行業就安靜了。

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責任編輯：鄧國強

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