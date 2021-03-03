【兩會2021】中央會否撐香港渡經濟難關？全國政協說一直關心（直播重溫）（第二版）

▲ 全國政協召開記者會，談香港、疫苗等問題

全國兩會明日（4日）揭幕，第十三屆政協今日（3日）下午3時舉行新聞發布會，由新聞發言人郭衛民主持，向中外媒體介紹大會情況及回應記者提問，談到香港、疫苗、國際關係、北京冬奧等問題。大會同時公布 全國政協十三屆四次會議的流程，包括聽取和審議全國政協常委會工作報告等。

「愛國者治港」是一國兩制核心要義

港媒記者就香港經濟嚴重下滑，中央是否會出台措施支持等，提出問題。

郭衛民表示，全國政協一直關心香港發展問題，目前香港經濟面臨的困難，不僅因為疫情，也受到修例風波的影響。國安法的實施，完善了一國兩制，為香港長期繁榮穩定發揮定海神針的作用。香港的命運從來與祖國連繫在一起，近年來國家快速發展，為香港提供了廣闊的空間，中央大加支持香港參與一帶一路、粵港澳大灣區和國家自由貿易試驗區的建設，支持香港提升國際金融中心地位，幫助香港企業開拓內地的市場。

為幫助香港抗疫，中央政府全力保障香港的物資供應，協助展開大規模的核酸檢測，援建社區治療設備和臨時醫院，以確保香港的經濟社會穩定。全國政協去年召開多場座談會，為大灣區建設提出一系列有價值的建議，為中央制定有效施政提供了有益的參考。

對於「愛國者治港」問題，郭衛民指，這是一國兩制方針的應有之意及核心要義，是全面準確貫徹一國兩制方針的根本原則，無論是實施國安法，還是完善選舉制度，都是為了確保一國兩制始終沿著正確方向行穩致遠。全國政協將認真落實中央方針，加強思想引領、凝聚共識，堅定支持「愛國者治港」這一根本原則。

批評「中國打疫苗外交」說法狹隘

外媒記者提問，中國疫苗在國外有諸多質疑聲音，包括優先向其他國家供貨，是否有打「疫苗外交」的意圖？ 郭衛民表示，中國在抗疫初期，就把研發疫苗作為重要工作， 始終把疫苗安全性、有效性放在第一位，中國對於新冠疫苗所制定的有關標準，和世衛組織、一些發達國家所製定的標準是一致的。

目前，中國已經累計接種新冠疫苗5,200多萬計次，其安全性、有效性符合世衛組織製定的標準。他指「一些其他國家領導人也接種了中國疫苗，這也證明了中國疫苗的安全性、有效性。」對於外界有聲音質疑中國通過疫苗出口來擴大地緣政治影響，郭指該 種想法十分狹隘。疫苗是防控疫情的重要手段，中國開展疫苗國際合作，是幫助其他國家早日戰勝疫情。截止到2月底，中國已經向69個國家、國際組織提供疫苗援助，向28國出口疫苗。

駁斥「人權指控」，發展及貢獻獲國際認同

外媒記者提問，兩年前的發布會上談到要改善與世界的通，但兩年以來，中國在疫情、香港、新疆等問題持續引起爭論，國家形象下滑，是哪方面出了問題？

郭衛民表示，外國對中國的國家形象的評估是多樣的、複雜的，因為一些外國民眾對中國不了解，受到反華政客的誤導。一段時期以來，部分反華政府對中國大抹黑、編造謠言，對西方民眾產生了消極影響。政協全力開展工作，駁斥有問題的言論。近期也有民調指，有些國家的民眾，他們更喜歡中國。

他指，隨著愈來愈多外國人訪華，加上中國加強對外開放、合開，國際社會對中國的好感度相信有所提升。十八大以來，中國改革開放，中國民眾對政府的滿意度超過90%，比許多國家還高。政協認為，中國在促進世界經濟增長、應對氣侯變化、抗擊新冠疫情方面的貢獻，得到國際廣泛認同，中國與更多國家合作，不斷擴大朋友圈。中國去年成功舉辦國際進口博覽會、簽定RCEP，從側面證明了這一點。他又指中國將積極加強對外交往，共同構建人類命運共同體。

個別外國政客提抵制冬奧，不會得逞

港媒記者提問，有外國政客鼓動抵制北京冬奧會，冬奧會能否如期舉辦？ 郭衛民表示，國別外國政客作出有關提倡，其 做法有違奧林匹克憲章精神，中方相信這得不到國際社會支持，是徒勞的。有關部門正在積極籌備，相信會努力克服各種困難， 冬奧會能如期舉辦。

此外，郭衛民還回答了中央電視台、中國日報、法制日報、人民日報等官方媒體記者的提問，涉政協工作、制度建設、讀書風氣，以及冬奧籌舉等方面。

政協十三屆四次會議明舉行，將討論經濟和十四五規​​劃

新聞發布會上公布 全國政協十三屆四次會議的流程，會議將於4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕。大會擬定的主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大四次會議，討論政府工作報告，經濟和社會發展十四五規​​劃、2035年遠景目標綱要草案；審議通過政治決議等決議和報告。他又指，2020是新中國極不平凡的一年，脫貧攻堅任務如期完成，全面建成小康社會取得歷史性成就。

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責任編輯：陳建錫

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