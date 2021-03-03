【兩會2021】直播政協記者會 談疫情、脫貧等問題（不斷更新）

全國兩會周五（5日）揭幕，第十三屆政協今日（3日）下午3時舉行新聞發布會，由新聞發言人郭衛民主持，向中外媒體介紹大會情況及回應記者提問。

批評「中國打疫苗外交」說法狹隘

外媒記者提問，中國疫苗在國外有諸多質疑聲音，包括優先向其他國家供貨，是否有打「疫苗外交」的意圖。 郭衛民表示，中國在抗疫初期，就把研發疫苗作為重要工作， 始終把疫苗安全性、有效性放在第一位，中國對於新冠疫苗所制定的有關標準，和世衛組織、一些發達國家所製定的標準是一致的。

目前，中國已經累計接種新冠疫苗5200多萬計次，其安全性、有效性符合世衛組織製定的標準。他指「一些其他國家領導人也接種了中國疫苗，這也證明了中國疫苗的安全性、有效性。」對於外界有聲音質疑中國通過疫苗出口來擴大地緣政治影響，郭指該 種想法十分狹隘。疫苗是防控疫情的重要手段，中國開展疫苗國際合作，是幫助其他國家早日戰勝疫情。截止到2月底，中國已經向69個國家、國際組織提供疫苗援助，向28國出口疫苗。

此外，郭衛民還回答了中央電視台、中國日報、法制日報等官方媒體記者的提問，涉政協工作、風氣建設等方面。

政協十三屆四次會議明舉行，將討論經濟和十四五規​​劃

新聞發布會上公布 全國政協十三屆四次會議的流程，會議將於明天（4日）下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕。大會擬定的主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大四次會議，討論政府工作報告，經濟和社會發展十四五規​​劃、035年遠景目標綱要草案；審議通過政治決議等決議和報告。他又指，2020是新中國極不平凡的一年，脫貧攻堅任務如期完成，全面建成小康社會取得歷史性成就。

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責任編輯：陳建錫

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