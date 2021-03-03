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印度拉攏Tesla進駐　欲與中國爭電動車商機？

即時中國 15:26 2021/03/03

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外媒引述印度官員承諾指，若特斯拉（Tesla）在印度設廠生產電動車，印政府將提供優惠條件，確保其成本將是全球，乃至跟中國相比都是最低的，似有意與中國爭奪電動車生產線及市場。

路透社周二（2日）引述印度交通部長賈德卡利（Nitin Gadkari）稱，若電動車大企特斯拉欲進軍南亞市場，在印度生產的成本將比在中國生產更低廉。

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他稱，印度是一個龐大的市場，且可能成為電動車出口中心，目前約有80%車用鋰離子電池零組件在印度製造；若特斯拉在印度佈置整條供應鏈，把當地企業看做上游供應商，印度政府還可提供更多優惠，這樣比僅僅在印度組裝成車好。

不過賈德卡利並未交代具體設廠誘因方案。目前特斯拉亦未回應此事。

早前特斯拉已在當地註冊新公司，市場猜測特斯拉將進一步打入印度市場，料2021年中應可到實際動作。特斯拉亦可能將在印度首銷旗下Model 3電動車款。 《印度經濟時報》早前報道指，該款當地將推出的首款Tesla車型，售價超過550萬印度盧比（約58萬港元）。

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印度希望藉實現電動車在地生產，促使電動車廉價化，以解決嚴重的空汙問題，因此有意與中國爭奪電動車生產線及市場。

但彭博新能源財經的數據顯示，電動車銷售約佔中國車輛年銷量的5%，在印度則佔不到1%。外媒報道，2020年印度共有240萬新車上路，當中卻只有約5000輛電動車。

據報印度對製造業和充電站等基礎設施的投資仍較缺乏，充電座等基本設施嚴重不足；又缺乏像全球最大汽車市場中國一樣的一套全面性電動車政策。加上一輛電動車價值不菲， 令欲購買電動車的印度消費者對卻步，電動車的發展因此受到窒礙。

相較印度，特斯拉已設產線的中國大陸，目前已有125萬的人買了特斯拉電動車。印度要在電動車產業市場追趕中國，似乎還有一段路要走。

責任編輯：黃良潤

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