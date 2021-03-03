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【兩會2021懶人包】疫後的兩會時間縮短至一周 3大看點你要知

國情動向 15:23 2021/03/03

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全國兩會明日開幕。在疫後復甦、世界百年未遇大變局之下，中國經濟社會發展目標、疫情疫苗、對外開放等議題備受關注。本報帶你一次看懂兩會是什麼以及亮點議題。

Q：兩會是什麼？

A：兩會分別指全國人民代表大會會議（全國人大）及中國人民政治協商會議全國委員會會議（全國政協），由於兩個會議通常在每年3月初同期召開，故合稱為「全國兩會」。

去年受疫情影響，兩會罕見延期，由原先3月初推遲至5月才舉行。今年同樣受疫情影響，兩會時長縮短。全國政協將於3月4日開幕，全國人大將於3月5日開幕，兩者都將在3月中旬閉幕。

【兩會2021】直播政協記者會 談經濟、防疫等問題（不斷更新）

Q：下一步疫情防控如何進行？

A：據新華社報道，如期舉辦全國兩會說明了中國疫情防控的成效。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，中國已形成一套行之有效的系統性抗疫方案，只要嚴格落實相關防控措施，常態化防控中做到「早期預警、快速響應、精准防控、動態清零」，相信今年雖難以避免局部零星病例的發生，但總體上能避免疫情的大幅反彈。

張文宏認為，疫苗接種穩步和加速推進是下階段工作重點。當全民疫苗接種覆蓋完成，民眾將真正迎來常態化生活。

【兩會2021】兩會在即 北京4日起大範圍交通管制

Q：「十四五」（2021至2025年）開局之年的經濟社會發展目標如何制定？

A：據新華社報道，2021年的中國發展，挑戰與機遇並存，特別是疫情和國際環境依然存在諸多不確定性。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群認為，目前，疫情防控形勢好轉、經濟恢復態勢良好。一些重大改革也將頻頻發力，創造出新變局、新空間。在「十四五」開局之年，中國經濟有潛力、有韌性保持一定增長速度。同時，他也表示，核心目的不是為了追求數字好看，而是強調經濟質量的提升與百姓福祉的保障。

【兩會2021】外國機構預測兩會焦點 料碳中和有清晰路線圖

Q：中國如何推進更高水平對外開放？

A：據新華社報道，全國政協委員、中國現代國際關系研究院前院長季志業說，中國經濟已深度融入世界經濟，進入新發展階段的中國與世界經濟的聯繫將更加緊密。

季志業認為，中國須提升自身能力，在更高水平上參與國際合作。「當前國際資本之所以看好中國市場，就是因為對中國的營商環境和經濟韌性有信心。中國未來應進一步集中精力補齊短板、鍛造長板，完善自身的產業鏈和供應鏈，提高發展質量，向世界釋放出持久的吸引力。」

責任編輯：尹航

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