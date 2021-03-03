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【兩會2021】滬指反彈2% 銀行股走強

經濟脈搏 16:02 2021/03/03

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全國人大政協兩會明日登場，市場憧憬利好政策，滬指反彈升近2%，為三周最大單日漲幅。官媒引述知情人士稱，3月定向降準適時落地，銀行板塊全線上漲。但滬深兩市成交縮減至不足9000億元（人民幣，下同）。

A股今日低開高走，金融和周期股走強，推動股指震盪向上。午後，題材概念股接替上漲，推動兩市漲幅近一步擴大。

截至收市，滬指報3576.90點，升1.95%；深成指報14932.39點，升1.23%；創業板指報2997.75點，升幅1.04%。

滬市成交4155億元，深市成交4477億元，兩市合計成交8632億元，較前一交易日的9175億元明顯縮量。北向資金淨流入超90億元。

盤面上，多數板塊上升，鋼鐵大幅領漲，機場航運、銀行、有色金屬、煤炭等漲幅居前。

憧憬「兩會」行情 關注科技軍工股

消息面上，官方《中國證券報》發表頭版文章引述分析人士稱，預計3月資金面將繼續以穩為主。定向降準可能適時落地，但預計釋放的資金相對有限。除了常規操作外，今年普惠金融定向降準考核可能在3月落地。

此外，財政部長劉昆出席二十國(G20)財長和央行行長會議時表示，今年中國將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度。

展望後市，國盛證券指出，「兩會」臨近，指數有維穩需求，加上周指數大幅調整，因此預計本周指數將迎來強勢反彈，可積極佈局「兩會」行情。板塊方向上，可積極關注「自主可控」方向的科技、以及「國家安全」的軍工等與「兩會」政策密切相關的板塊。

責任編輯：蒯宇澄

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