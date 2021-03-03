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美貿易報告點名中國467次  環時質問是否想鬥爭

國情動向 17:13 2021/03/03

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美國總統拜登上台後，中美貿易緊張關係未有實質緩和。美國貿易代表署（USTR）周一（1日）發布2021年的貿易談判議程年度報告書，不僅聲稱中方多種貿易行為造成不公，還對中國點名467次 。《環球時報》引述專家，質問美方此舉是否想鬥爭。

人民日報社旗下《環球時報》周三（3日）刊文指出，儘管在拜登當選之初有分析預測其對中國政策，特別是在貿易方面的敵意，可能有所緩和；但現時則傾向相信拜登政府很可能重拾前總統特朗普（Donald Trump）「換湯不換藥的強硬對抗之路」。

戴琦：磋商如沒效　毫不猶豫地採取行動

《環球時報》並引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國警告，美國「需要想清楚，到底是要合作，還是要鬥爭」。

《環球時報》特別提到，在這份308頁報告中，「中國」被提及多達467次。報道直言，拜登政府在貿易上打算建立「一個比零敲碎打更系統性的全面戰略」，以應對中國挑戰，並在高科技領域拉攏盟友對中國施壓。

拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置

拜登「反華聯盟」曝露這弱點 或被中國逐個擊破？

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據報，獲拜登提名為貿易代表的戴琦（Katherine Tai）在報告書發布的同一天表示，願意探索廣泛選項，包括雙邊磋商，以解決中國不公平的貿易做法，假如磋商沒有效果，就會「毫不猶豫地採取行動」。

霍建國對此回應，形容中美鬥爭依然會是一場持久戰，強調這次拜登政府所公佈的貿易議程，很大程度上帶有宣示意味：

中美之間新的磨合期還沒有結束，接觸、談判的窗口依然存在。美國需要想清楚，到底是要合作，還是要鬥爭。而對於中國來說，與其同美國爭吵，不如埋頭把自己的事情做好。中美矛盾的轉折點最終還是取決於誰的經濟更強、發展勢頭更猛。

復旦學者：許多國家未必跟從美制華

與此同時，美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）周一（1日）建議國會收窄芯片（又稱晶片）製造技術的「咽喉點」，嚴格限制中國採購先進電腦芯片生產設備，防止中國半導體業未來幾年超越美國。

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」

大師指點拜登迷津：應做一事解中美貿易死結

復旦大學美國研究中心副主任宋國友對此評論說，很多國家不太可能追隨拜登政府的想法，而是會採取相對較為中立的策略來應對美國壓力：

中國的技術具有獨創性和一定程度的領先性，一些國家其實更需要與中國進行技術合作。而且，美國打壓中國有「維持領導力」的戰略利益，但對其他國家來說，與中國的戰略競爭意願並沒有那麼強烈」

文章並認為中國應「以我為主」地發展人工智能技術，同時加強在該領域與其他國家的科技合作，以應對美國的打壓。

拜登說要減少依賴中國 但華爾街卻計劃增加在華投資（第二版）

拜登口裡不說跟中國脫鉤 卻擬跟歐日聯手幹這事

責任編輯：鄧國強

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