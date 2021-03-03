【兩會2021】「鄭爽風波」過後　人大代表提案放寬合法代孕

內地女星鄭爽早前因捲入「代孕棄養風波」備受批評，令「代孕」議題再受關注。今年兩會召開之際，有人大代表提交建議，呼籲有條件允許合法代孕，造福有生育需要的特殊家庭，並打擊非法代孕、取締代孕黑市，同時明確非法代孕參與者的刑事責任。

據內媒報道，全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉表示，近年來代母遭客戶退單、明星找海外代孕傳聞等代孕話題頻繁引起社會關注，對代孕的規制需重新審視，因此他將提交建議規範代孕行為。

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朱列玉指，中國不孕夫婦約有1500萬對，人數約4000萬到5000萬人，佔整體適育人數的10%到12%。同時，計劃生育政策令中國有大量獨生子女家庭，對「失獨家庭」來說，「養老問題」仍是個沉重話題。若有條件允許代孕，可給有生育需要的特殊家庭帶來希望。

朱提到，不孕夫婦通過「妊娠型代孕」方式進行後代的孕育，是「行使生育權」，法律可適當保護。在「妊娠型代孕」的模式下，「代孕子女的遺傳基因均來自委託夫妻雙方，代孕子女與委託夫妻間存在自然血親關係，具有倫理上和道德上的正當性」。

他又認為，目前中國「一刀切」禁止代孕，打擊非法代孕方面卻未如預期，各種中介也在法律的邊緣「破土而出」。且由於缺少相關法律規管，地下商業代孕引起的法律糾紛，不能得到很好的解決。

建議指，在有相對健全的法律制度規制且不被濫用的前提之下，代孕行為如沒有侵入他人的權利，並得到委託方與受託方雙方自由意志的認可，不宜對其一禁了之。有條件地允許合法代孕，平衡代孕協議雙方的權利義務，規範代孕行為可以兼顧有生育需要的特殊家庭的需求，有利於促進社會和諧發展。

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朱列玉同時建議，應明確代孕行為中各方的法律責任，包括明確代孕親子關係的法律責任、代孕手術機構的條件及責任以及代孕監管機構的責任；制度上，應明確衛生行政部門打擊非法代孕的行政職能，以及明確非法代孕參與者的刑事責任。

今年初，演員鄭爽曾因代孕棄養風波，遭到了網民與媒體的指責以及贊助商的抵制。

事實上，早年已有建議放寬允許合法代孕。2015年，全國人大常委會分組審議《人口與計劃生育法修正案（草案）》時，就有委員提出拿掉「禁止任何形式的代孕」一段，認為失獨家庭、有生育障礙的家庭對低成本的生育技術有很大需求，要慎重考慮代孕問題。後該條款以及與之相對應的法律責任條款卻皆被刪除，一度引起社會竄測國家意欲開放代孕。

責任編輯：黃良潤

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