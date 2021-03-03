▲ 糖尿漢打科興後死亡 內地指引曾叫12種人暫緩接種

科興新冠疫苗在香港接種後，有糖尿病史老翁打針後死亡，但具體死因仍有待確認。而北京疾控中心本月1日再發文，稱接種疫苗是預防疾病最有力的武器，凡是年齡在18歲以上、59歲以下的無禁忌症人群，都應該接種新冠疫苗；但同時列出10類人，現階段不宜接受施打。

（末段新增內地肛試子安排）

《北京日報》等報道，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組3月1日召開會議，研究調度疫情防控工作。

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會議強調，接種疫苗是預防控制疫情的有效手段，要安全有序推進疫苗接種，做到「應接盡接」、「應快盡快」。各區要強化宣傳動員、信息登記、點位配置、接種預約和培訓等工作。各行業主管部門落實監管責任，按時完成重點人群關鍵崗位人員接種。

北京：18歲以上、59歲以下無禁忌症人群 都應接種

此外，北京疾控中心2月28日也曾發文稱，接種疫苗是預防疾病最有力的武器，凡是年齡在18歲以上、59歲以下的無禁忌症人群，都應該接種新冠疫苗。

但中心同時列出，1２種人宜暫緩接種新冠疫苗。

18歲以下、60歲以上有過疫苗接種嚴重過敏反應者

有出血性疾病者

有神經系統疾病者

有精神疾病者

有嚴重肝腎疾病者

患有藥物不可控制者

患高血壓者

患糖尿病併發症者

患惡性腫瘤者

免疫缺陷等疾病者

懷孕的、餵奶的女性

各種疾病急性發作時的人群

北京市疾病預防控制中心官方3月2日發文表示，根據總體安排，北京市目前已為部分有接種需求且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種新冠疫苗，接下來北京將根據官方意見適時全面開展老年人接種。

另外會根據疫苗研發進展和後續臨床試驗結果，按照統一要求安排全市18歲以下人群接種工作。

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針對民眾較為關切的高血壓人群可否接種新冠疫苗，北京市疾病預防控制中心日前亦發文指出，高血壓患者在藥物維持血壓正常情況下，原則上可以接種。

另外，有民眾關心接種了新冠疫苗是不是就不用做核酸檢測了？是否就不用再小心做好個人防護？北京市長熱線12345表示，新冠疫苗的接種證明不能替代核酸監測報告，接種新冠疫苗的民眾必要時仍需做核酸檢測。

北京熱線：打了疫苗都應繼續做好防疫

北京市長熱線回覆又指，接種疫苗可以在一定程度上降低感染風險，但任何疫苗的保護效果都不能達到100%，必要時受種者仍應配合相關部門進行核酸檢測。現階段新冠疫苗接種人數的總體佔比還較小，人群的免疫屏障尚未建立，少數人接種後仍有可能不產生保護力或者發病。

鑒於國外嚴峻的新冠疫情形勢，中國仍面臨較大的輸入風險，因此民眾在接種新冠疫苗後仍需要做好個人防護措施，日常防疫不能鬆懈。

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另外，內媒報道，繼北京後，包括上海等中國多個城市也開始對部分入境旅客採肛門拭子檢測。同航班有5人的病毒核酸檢測結果呈陽性，或途經疫情嚴重國家的旅客，須接受肛拭子檢測。

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責任編輯：鄧國強

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