▲ 【Bitcoin】內蒙古傳下令禁採比特幣 中國為減排開第一槍

比特幣（Bitcoin）近期熱爆全球，但外媒報道，中國可能將禁止比特幣的「採礦」活動。據稱，在最主要的「礦區」內蒙古，當地官方已發布文件，將在4月底前全面清理關停虛擬貨幣採礦專案。

加密貨幣比特幣在2020年價格翻漲超過10倍，周三報價一度攻上5萬1670美元。而生產比特幣最需要的是演算能力與廉價電力。

俄羅斯衛星通訊社中文網2日報道，內蒙古是中國採礦者最喜歡的地方，相對涼爽的氣候和豐富的煤炭儲藏是發展廉價電力的有利條件。中國企業家已經投資數億美元在內蒙古建立大型礦場，每一個礦場的耗能都可與一個小城市相當。這讓內蒙古的比特幣開採量，佔全球的8%。

內蒙是比特幣最主要礦場

不過，內蒙古自治區發改委2月25日發布「關於確保完成『十四五』能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）」，其中提到要嚴禁新建虛擬貨幣採礦專案，還要求「全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案，2021年4月底前全部退出」。

根據意見稿，這是為了實現將今年的耗能增長限制在1.9%的目標。

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國家發改委此前指出，內蒙古是2019年唯一未能完成能源消耗控制目標的省級行政區。

報道指出，中國已承諾到2060年實現「碳中和」。北京一貫堅持奉行減少碳排放的政策，而空氣污染的主要來源之一是燃煤電廠，主要依靠燃煤發電的內蒙古礦業自然成了中國雄心勃勃實現環保目標的主要阻力。

報道引述中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示，加密貨幣採礦並不能滿足中國經濟發展的長期目標，因此內蒙古新措施是朝正確方向邁出的一步。

比特幣大熱 中國為採礦消耗多少能源？

他指出，隨著比特幣越造越多，剩餘的數量將會越來越少，這就意味著繼續採礦的難度加大，挖一枚幣的耗能與之前相比可能要翻好多倍。

郭田勇說，從理論上來講，虛擬貨幣採礦業務轉移到其他省份地區是沒有問題的，並不違法。不過當前中國各地綠色節能方針都是統一的，未來各省市應該都會緊縮採礦管理政策。所以「挖礦業務無論向哪裡轉移，其空間都會越來越小」。

比特幣開礦極耗電 與「碳中和」目標違背

內媒每日經濟新聞報道，內蒙古擬4月底前全面關停虛擬幣採礦項目，已引發業界熱議。內蒙古一名挖礦從業人士表示，暫時沒有接到關閉礦場的通知。而3月3 日，該項政策就會結束徵求意見。

另一名業者分析，內蒙古關停礦場，一定程度上將進一步加速虛擬貨幣採礦行業的整合。一旦礦場被關閉，礦場會另找一個地方繼續。在中國監管趨嚴的風向下，也有很多國內礦場向海外遷移。

【知識庫：挖比特幣到底有耗電？】 報道指出，以一台比特中國公司生產的「螞蟻礦機S15」為例，該礦機一天消耗的電量就達38度，一個月（按30天算）更是高達1149度，遠超過一個普通家庭的月用電量。而一個礦場規模，動輒就是成千上萬台礦機。

責任編輯：鄧國強

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