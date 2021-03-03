職場異性相處 工行內部機構倡「避免單獨聚餐」 網民熱議

辦公室相處之道可謂一門學問，男女同事之間的相處更要多加留意。內地網上近日流傳中國工商銀行創研中心發布倡議書，講及異性同事相處尺度，包括避免單獨聚餐、封閉空間獨處、肢體接觸等，又提醒「男同事對女同事獨特的稱呼」、「幫女同事拎手袋」等行為都會「亮起紅燈」。

據網上截圖，該份《恪守異性相處尺度 拒絕職場「零」距離》的倡議書表示，深刻吸取前期相關事件教訓，為保障大家的個人職業生涯和家庭幸福，就內部異性相處提出十大倡議，包括：

避免單獨邀約聚餐、避免封閉空間獨處、日常溝通注意分寸、注意職場禮儀著裝、日常稱謂合適恰當、線上溝通嚴肅端莊、盡量避免禮物授受、遵循平等交際原則、溝通控制相處時間、盡量避免肢體接觸。

倡議書還以漫畫的形式，示範哪些行為會「亮紅燈」，包括：單獨約飯、異性餵食、單獨送異性同事、讓異性同事坐副駕位置、聊女性話題、吐槽女朋友、幫女同事擰樽蓋、幫女同事拉裙子拉鍊、與眾不同稱呼、獨特的愛稱、親暱表情符號、聊騷（暧昧）表情、私下送禮物、送特殊禮物、拎重的購物袋、拎女士手袋、疑似親密、過分親暱等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據內地傳媒報道，工行網絡金融部創研中心工作人員回應稱，已收到郵件，確實有此倡議。

有關倡議在內地網絡引起熱議，有網民認為太封建，以為回到「男女授受不親」年代，又覺得聊天內容和表情都要管，是矯枉過正。亦有人認為有規定不錯，「反正大家是同事沒必要都搞的很親密」，亦可避免職場性騷擾，更建議規範的「上下級」距離。有網民笑稱，「估計是辦公室戀情導致的離婚率太高了」，才有此倡議。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁