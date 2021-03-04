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中國官媒CGTN獲批法國牌照　可重新在歐洲播放

國情動向 10:04 2021/03/04

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法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」周三（3日）宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放牌照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲播放節目，包括英國。此前，CGTN被英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照。

法國確認CGTN符合申請條件

英國早前指CGTN受中國共產黨控制，撤銷CGTN牌照。CGTN在12月就開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請。根據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可，包括須透過法國衛星，也就是歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，和必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。

法國最高視聽委員會周三舉行會議，確認CGTN符合申請條件，因此認可其播放能力。

委員會強調，雖然不用事先核查頻道內容，但須尊重法國視聽傳播相關法律，並且「將特別注意CGTN是否遵守法規要求」。

根據歐洲跨境電視協議，在其中一個簽署國獲得合法播放權的機構，可以在其他簽署國中播放。英國雖退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，脫歐不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利。這意味著CGTN可重新在英國播放。

失英國後 中國環球電視網CGTN在德國也遭停播

英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級

此前，中國外交部曾表示，英方撤銷CGTN落地許可是對CGTN的政治打壓，強調作為一家國際化的專業媒體機構，CGTN在英落地傳播嚴格遵守英國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、准確的原則開展新聞報道，其專業性在國際上得到公認。

責任編輯：尹航

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