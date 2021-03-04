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布林肯這樣評中國：唯一有能力挑戰美國體系國家

國情動向 10:21 2021/03/04

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美國國務卿布林肯：中國是唯一有能力挑戰美國體系國家

美國國務卿布林肯表示，中國是唯一有能力挑戰，美國所塑造國際體系的國家。布林肯又稱美國與中國的關係，是「21世紀最大地緣政治考驗」，美國必須投資於民主體制並支持美國工人，以應對中國崛起的挑戰。布林肯最新論述或反映，拜登政府一直所稱「俄羅斯是最大威脅」的態度出現微妙轉變。

布林肯（Antony Blinken）周三（3日）在國務院講話，列出應對氣候變化、防範另一瘟疫、海外提倡民主等美國8項外交優先事項，其中一項正是「中國」，這是唯一點名入列的國家。

布林肯指出，俄羅斯、北韓、伊朗等國都為美國帶來嚴重挑戰，但中國是唯一擁有足夠經濟、外交、軍事和科技實力，能夠嚴重挑戰「穩定、開放國際秩序，所有美國所期望看到令世界運轉的規則、價值和關係」的國家。

拜登「反華聯盟」曝這弱點 中國逐個擊破？

布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國

布林肯稱，美國與中國的關係「應該競爭時競爭，可以合作時合作、必要對抗時對抗」（competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be），這幾點的共通點就是，要以強勢姿態與中國打交道。

布林肯未有提及特朗普政府，但強調美國必須與盟友及夥伴合作，而非貶損他們；要參與而非退出國際組織，否則中國就會填補缺口。他亦宣稱美國要在「新疆人權和香港民主受侵犯」時，「捍衛美國價值觀」。

但布林肯承認，美國過去嘗試武力推翻其他國家以「宣揚民主」，這種手段並行不通，更反而損害了民主的聲譽並使美國人失去信任，因此拜登政府不會這樣做。

布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代

拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset

布林肯發言前，中國外交部發言人汪文斌周三回應，有民調顯示美國人對中國好感降至新低時指出，美國上屆政府和美國內反華勢力，出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆誣衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散佈政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍。

汪文斌敦促美國理性看待中國和中美關係，採取理性務實的對華政策，同中方相向而行，多做有利於增進中美互信與合作的事，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

聯手遏中國成事？拜登約翰遜終成歡喜冤家

拜登吃下前任苦果 中國會等他展「耐性」嗎？

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責任編輯：連兆鋒

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