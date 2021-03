布林肯這樣評中國：唯一有能力挑戰美國體系國家

▲ 美國國務卿布林肯:中國是唯一有能力挑戰美國體系國家

美國國務卿布林肯表示,中國是唯一有能力挑戰,美國所塑造國際體系的國家。布林肯又稱美國與中國的關係,是「21世紀最大地緣政治考驗」,美國必須投資於民主體制並支持美國工人,以應對中國崛起的挑戰。布林肯最新論述或反映,拜登政府一直所稱「俄羅斯是最大威脅」的態度出現微妙轉變。

布林肯(Antony Blinken)周三(3日)在國務院講話,列出應對氣候變化、防範另一瘟疫、海外提倡民主等美國8項外交優先事項,其中一項正是「中國」,這是唯一點名入列的國家。

布林肯指出,俄羅斯、北韓、伊朗等國都為美國帶來嚴重挑戰,但中國是唯一擁有足夠經濟、外交、軍事和科技實力,能夠嚴重挑戰「穩定、開放國際秩序,所有美國所期望看到令世界運轉的規則、價值和關係」的國家。

布林肯稱,美國與中國的關係「應該競爭時競爭,可以合作時合作、必要對抗時對抗」(competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be),這幾點的共通點就是,要以強勢姿態與中國打交道。

布林肯未有提及特朗普政府,但強調美國必須與盟友及夥伴合作,而非貶損他們;要參與而非退出國際組織,否則中國就會填補缺口。他亦宣稱美國要在「新疆人權和香港民主受侵犯」時,「捍衛美國價值觀」。

但布林肯承認,美國過去嘗試武力推翻其他國家以「宣揚民主」,這種手段並行不通,更反而損害了民主的聲譽並使美國人失去信任,因此拜登政府不會這樣做。

布林肯發言前,中國外交部發言人汪文斌周三回應,有民調顯示美國人對中國好感降至新低時指出,美國上屆政府和美國內反華勢力,出於意識形態偏見和一己政治私利,大肆誣衊抹黑中國,肆意挑動對抗和分裂,散佈政治病毒,嚴重毒化了兩國的民意氛圍。

汪文斌敦促美國理性看待中國和中美關係,採取理性務實的對華政策,同中方相向而行,多做有利於增進中美互信與合作的事,推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

責任編輯:連兆鋒