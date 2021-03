拜登國安指南打「台灣牌」 觸碰中方底線（第四版）

美國拜登政府當地時間3日,先後公布最新外交與國家安全戰略。其中,拜登在發布任內首份國家安全戰略指南時,不僅15次提到中國、強調與中國競爭,還以專段聲稱「支持台灣」。由於中方高層已多次申明,台灣等主權領土問題是中國大陸底線,美方碰不得,拜登此舉勢必為中美緊張關係火上澆油。

(文末增加謝長廷事件消息及評述)

白宮3日公布拜登(Joe Biden)國安戰略臨時指南。在此之前數小時,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也發表首場外交政策演說,列出包括對新冠肺炎疫情、建立更穩定且具包容性全球經濟、讓民主重新復蘇、氣候變遷,以及因應中國挑戰8大優先事項。

拜登的國安戰略指南也同樣將這些項目列為重點,其中在全長23的文件【全文點擊】,15度提及中國(China),更展示口號開宗明義說:這份文件將加強美方優勢,並讓美國擁有更強的優勢與競爭力,與中國或任何國家競爭。

This agenda will strengthen our enduring advantages, and allow us to prevail in strategic competition with China or any other nation.