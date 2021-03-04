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「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣（組圖）

社會熱點 10:51 2021/03/04

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中國探索火星之旅持續進行中，國家航天局發布3張由「天問一號」探測器拍攝的高清火星影像圖，包括2張黑白圖像和1張彩色圖像，可見火星表面的小型環形坑、山脊、沙丘，以及火星北極區域。

火星表面原來是這樣

據央視新聞報道，黑白圖像由高分辨率相機在距離火星表面330千米~350千米高度拍攝，分辨率約0.7米，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。據測算，圖中最大撞擊坑的直徑約620米。

彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。

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2月26日起，天問一號在停泊軌道開展科學探測，環繞器高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀等科學載荷陸續開機，獲取科學數據。環繞器上的高分辨率相機配置兩種成像探測器，能夠實現線陣推掃和面陣成像，對重點區域地形地貌開展精細觀測。中分辨率相機具備自動曝光和遙控調節曝光功能，能夠繪制火星全球遙感影像圖，進行火星地形地貌及其變化的探測。

天問一號探測器自2020年7月23日成功發射以來，已在軌飛行215天。2021年2月10日探測器進入環火軌道，於2月15日實施了遠火點軌道平面機動，2月20日實施了第二次近火制動，目前設備狀態正常，各項飛控工作正常開展。

按照預定方案，「天問一號」將於今年5月至6月成功實現火星軟著陸，中國首輛火星車將在著陸一個星期後駛出著陸平台，開啟中國首次火星漫步。

天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）

天問一號被火星捕獲影片曝光 從火星白晝飛入黑夜

【天問一號】美國做這件事用了32年 中國打算一氣呵成

責任編輯：尹航

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