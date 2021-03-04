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假新冠疫苗害人！中國跨境搗破  遠在南非拘3公民

社會熱點 11:46 2021/03/04

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假新冠疫苗害人！中國跨境搗破  遠在南非拘3公民

全球展開接種新冠疫苗的關鍵時刻，製假集團卻在混水摸魚。中國和南非警方近日查獲數千劑假新冠疫苗，數十人被捕、其中3名中國公民在南非落網；國際刑警組織（INTERPOL）警告，這僅是疫苗相關犯罪行為的「冰山一角」。

法新社引述總部位於法國里昂（Lyon）的國際刑警組織說法指出，他們在約翰內斯堡（Johannesburg ）近郊哲密斯頓（Germiston）一座倉庫內，破獲了400個藥水小瓶（vial），也就是相當於約2400劑的假疫苗；此外，警方也在現場發現假口罩，並逮捕3名中國公民及1名贊比亞公民。

在中國方面，當局表示，在擁有194個成員國的國際刑警組織協助下，成功破獲一個販售假疫苗的網絡。

中國同時在境內破獲製假工場　拘數十人

國際刑警組織指出，中國公安部門突襲假疫苗製造廠，逮捕約80名嫌疑人，並查扣現場3000多劑假疫苗。

國際刑警組織今年稍早發出「橙色通報」（Orange Notice），警告全球政府防範針對新冠疫苗的有組織犯罪網絡，且網路與實體空間都應注意。

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國際刑警組織秘書長史托克（Juergen Stock）說，「這僅是與COVID-19相關犯罪的冰山一角」。

除了在南非和中國逮捕到違法人士，國際刑警組織同時接獲其他針對養老院等衛生機構，有關配發假疫苗及企圖詐騙的消息。

國際刑警組織警告，目前獲批准接種的疫苗中，沒有一款可透過網絡購得，「網絡或虛擬黑市兜售的疫苗都不會是合法的疫苗，不僅未經過試驗，且可能很危險」。

責任編輯：鄧國強

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