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【中美角力】拜登擬搞科技封殺 環時諷：看來他未吸取教訓

國情動向 11:51 2021/03/04

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環時指拜登試圖科技封殺中國，是沒有吸取前朝的教訓

美國總統拜登上周簽署行政命令，對半導體等關鍵產品進行審查，並與盟友磋商建立將中國排除在外的供應鏈。中國官媒《環球時報》刊文諷刺，全球已經形成共同市場，中國是其中最大的部分之一。特朗普過去幾年全力打擊中國，但中國國際貿易佔全球份額不跌反升，拜登新政府看來是沒有吸取前朝教訓。

文章指出，美國的計劃是反市場的，他們對中國向供應鏈施加脅迫性影響的指控，也完全是顛倒黑白。美國處於半導體等關鍵技術的上游，從沒有受到過被主動發起「供應鏈戰爭」的真正威脅，而它自己恰恰是對中國不斷實施供應鏈卡脖子的粗暴玩家。中國根本不是過去幾年衝突的攻擊方，而是應對方。

不過，以為可以任意打擊中國供應鏈，只是痴心妄想。中國製造業的利益與各方利益相關，想把中國從西方經濟中摘出去，並讓這個過程無痛，與市場經濟基本規律和全球化的現實南轅北轍。中國平均關稅率從8%降到7.5%左右，外資投資條件優化，對外界的吸引力進一步增強，「特朗普政府鉚足了蠻勁幹不成的事，美國新政府想用一些花言巧語將之巧妙做成，這也太低估全世界的智商和經濟規律自身的力量了」。

文章強調，如果美國把打擊中國供應鏈安全偽裝成本國安全的核心事項，一意孤行地予以推進，那麼必將引發激烈的混戰。中國不會任由攻擊者下手，誰攻擊了中國，都要準備付出代價。中國一直很克制，但誰都看得明白，這個全球第一貿易大國並非赤手空拳。

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責任編輯：陳建錫

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