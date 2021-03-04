另一歐盟國捷克搶先用中國疫苗：中方立刻滿足

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美國陸戰隊首調低俄羅斯等級 中國成「頭號威脅」
歐盟新冠肺炎疫苗供應緊張未解，歐盟成員國捷克政府宣佈，已請求中國協助，向捷克提供新冠疫苗。中國方面據報決定，立即滿足捷克要求。捷克是繼匈牙利之後，在歐盟藥物管理局未有批准下，使用中國疫苗的第二國歐盟國家。
捷克總統澤曼（Miloš Zeman）辦公室周三（3日）發佈信息，表示澤曼應捷克總理巴比什（Andrej Babis）請求，已經與中國方面接洽，並去信中國國家主席習近平，尋求獲得中國國藥集團新冠肺炎疫苗。
聲明同時指出，根據捷克駐北京大使館報告，中國方面已決定立刻滿足捷克要求。但當局未有透露疫苗劑量。
捷克是歐洲新一輪疫情尤其嚴重的一批國家，至今累計超過126萬人確診，近2.1萬人死亡。捷克較早前已在歐盟未有批准下，搶先使用俄羅斯「衛星五」（Sputnik V）新冠疫苗。
匈牙利在1月成為首個准用中國及俄羅斯疫苗歐盟國家，2月已取得並開始接種中國國藥疫苗，劑量足夠為75萬人接種。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）亦已接種國藥疫苗，並把照片上傳社交媒體，鼓勵民眾跟隨接種。
匈牙利現時在歐盟成員國之中，平均每100人接種劑量亦達到雙位數，僅次於馬耳他及丹麥。非歐盟國家塞爾維亞在中俄疫苗協助下，接種率更是歐洲大陸第一。
歐盟至今只批准使用阿斯利康、輝瑞/BioNTech、莫德納3款新冠疫苗。歐爾班和巴比什早前會面討論疫苗供應，並批評歐盟採納疫苗過程緩慢。兩人認為，疫苗的來源不應該影響是否使用的決策。
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責任編輯：連兆鋒